Έντονη ανησυχία για την επάρκεια της ευρωπαϊκής αεράμυνας εκφράζουν ανώτατες πηγές, χαρακτηρίζοντας ως «περισσότερο από κρίσιμη» τη διαπιστωμένη έλλειψη πυραύλων Patriot στην ήπειρο. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν, μέσω κοινής τους τοποθέτησης, ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και ένας Αμερικανός αξιωματούχος αρμόδιος για τον αμυντικό τομέα στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησαν στο πρακτορείο Associated Press, τα βασικά σημεία της οποίας αναδημοσιεύει το περιοδικό Focus, οι δύο αξιωματούχοι αποκαλύπτουν πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμμα σύγχρονων αντιπυραυλικών συστημάτων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η «αιμορραγία» αυτή αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στις αυξημένες στρατιωτικές απαιτήσεις που έχει προκαλέσει η σύγκρουση με το Ιράν.

Όπως εξηγούν, το πλέον ανησυχητικό κενό εντοπίζεται στα συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν το βασικό «ανάχωμα» για την ενδεχόμενη κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας. Τη στενότητα των αποθεμάτων, τόσο για τις αμερικανικές, όσο και για τις συμμαχικές δυνάμεις στην Ευρώπη, επιβεβαίωσε πλήρως και ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σκιαγραφώντας ένα υποθετικό σενάριο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κάποιου στρατηγικού στόχου του ΝΑΤΟ, όπως ένα στρατιωτικό αρχηγείο ή ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας, ο Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε μέσω του AP ότι η Συμμαχία ενδέχεται να βρεθεί σε παρόμοια, εξαιρετικά δυσχερή θέση με αυτή της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο, στερούμενο επαρκούς κάλυψης από συστήματα Patriot, βρέθηκε απροστάτευτο απέναντι σε ρωσικές επιθέσεις, δεχόμενο το ένα χτύπημα μετά το άλλο.

Καταλήγοντας, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε την ευαλωτότητα των υφιστάμενων δυνάμεων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο αμερικανικός στρατός στην Ευρώπη «σίγουρα δεν διαθέτει αρκετούς» πυραύλους προκειμένου να αποκρούσει μια πιθανή παρατεταμένη βαλλιστική επίθεση. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι οι αμυντικές ικανότητες είναι «πολύ περιορισμένες» ακόμη και απέναντι σε ένα μεμονωμένο πυραυλικό χτύπημα ή στην περίπτωση ενός ρωσικού πυραύλου που ενδέχεται να έχει βγει εκτός της προκαθορισμένης τροχιάς του.