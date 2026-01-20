Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «ο κόσμος μετακινείται προς μια τάξη πραγμάτων, χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

«Πρόκειται για μια μετατόπιση προς έναν κόσμο, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να μετρά είναι αυτός του ισχυρότερου», είπε ο Μακρόν, όπως μετέδωσε το Reuters, προσθέτοντας ότι «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» επανεμφανίζονται στη διεθνή σκηνή.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη, παρά τις αργές διαδικασίες της, παραμένει προβλέψιμη και βασισμένη στο κράτος δικαίου, κάτι που -όπως σημείωσε- αποτελεί πλεονέκτημα στη σημερινή διεθνή συγκυρία.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε ο Μακρόν και -μιλώντας στα αγγλικά- δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα να απειλούνται σύμμαχοι με δασμούς» και ότι η Ευρώπη «προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες (σ.σ.: bullies)».

Στην ίδια τοποθέτηση πρόσθεσε ότι η Ευρώπη «προτιμά την επιστήμη από τις θεωρίες συνωμοσίας» και «το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα», εντάσσοντας τις δηλώσεις του στο ευρύτερο μήνυμα που εκπέμπει από το Νταβός για την ανάγκη διατήρησης των κανόνων και της προβλεψιμότητας στη διεθνή τάξη.

Πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση να χρησιμοποιήσει τον Μηχανισμό Αντιεξαναγκασμού (το λεγόμενο «μπαζούκα») ακόμη και απέναντι στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «παράλογο», αλλά πιθανό στο σημερινό περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης.

«Απέναντι στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή δασμών, η Ευρώπη θα διατηρήσει την ψυχραιμία της και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τους παραγωγούς της», δήλωσε.

Στην ίδια παρέμβαση, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις και ότι απαιτούνται περισσότερες κινεζικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευση της Γαλλίας και των ευρωπαϊκών θεσμών να εργαστούν το 2026 για μια ισχυρότερη Ευρώπη, ενώ σχολιάζοντας το ΝΑΤΟ, είπε ότι «σήμερα είναι ένας αποδυναμωμένος θεσμός και στερείται συνοχής».

Ο Μακρόν έκανε έκκληση για ενότητα και αντίσταση σε μια παγκόσμια τάξη που διαμορφώνεται από όσους «θεωρούν ότι έχουν τη μεγαλύτερη φωνή».

Προειδοποίησε ότι ο κατακερματισμός και οι λογικές ισχύος απειλούν τη διεθνή σταθερότητα και κάλεσε τους εταίρους να μη δεχθούν μια διεθνή τάξη στην οποία οι κανόνες και το διεθνές δίκαιο παραμερίζονται προς όφελος των ισχυρότερων παικτών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.

Δανία: Μία στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι πιθανή, αλλά η Γροιλανδία “πρέπει να είναι έτοιμη”, λέει ο πρωθυπουργός της

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς, όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα», είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. «Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

Πηγή: Reuters