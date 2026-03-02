Ένταση προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε στο κοινοβούλιο της Τεχεράνης, όταν ο Ιρανός βουλευτής Μοτζτάμπα Ζαρεΐ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι η πατρίδα του φασισμού και του ναζισμού», σκίζοντας στη συνέχεια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενέργειά του αποτέλεσε απάντηση σε προηγούμενη «προσβολή» της εικόνας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Στη φωτογραφία εμφανίζονταν ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο Βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από συμβολική κίνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η Ιταλίδα ευρωβουλευτής της Λέγκας, Ιζαμπέλα Τοβαλιέρι, είχε σκίσει φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, καταγγέλλοντας κατηγορηματικά την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το επεισόδιο εντάσσεται σε ένα ήδη τεταμένο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ Τεχεράνης και ευρωπαϊκών θεσμών, με φόντο τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε Ιρανούς αξιωματούχους και τη συνεχιζόμενη διπλωματική αντιπαράθεση για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και πυρηνικού προγράμματος. Αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιου είδους συμβολικές κινήσεις, αν και δεν έχουν άμεσες πρακτικές συνέπειες, τροφοδοτούν το κλίμα πόλωσης και δυσχεραίνουν τον διάλογο σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αντίδραση υπήρξε έντονη. Μία χρήστρια σχολίασε με ειρωνικό τόνο ότι η Ευρώπη κατηγορείται για διαφθορά, ενώ, κατά την άποψή της, η ιρανική κυβέρνηση ευθύνεται για βίαιη καταστολή πολιτών, οι οποίοι διεκδικούν θεμελιώδη δικαιώματα. Μία άλλη γυναίκα μέσω ανάρτησής της, χαρακτήρισε «τουλάχιστον οξύμωρη» την κατηγορία περί «πατρίδας του ναζιφασισμού», επισημαίνοντας ότι στο Ιράν επικρατεί καθεστώς με περιορισμούς στις πολιτικές ελευθερίες.