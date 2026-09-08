Σε έναν αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί οι ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να θωρακίσουν την ουκρανική αεράμυνα ενόψει του χειμώνα, στέλνοντας επιπλέον συστήματα Patriot και πυραύλους από τα εθνικά τους οπλοστάσια. Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στο πέμπτο του έτος και το Κίεβο προετοιμάζεται για μια νέα ρωσική επέλαση κατά των υποδομών του, οι σύμμαχοι επισπεύδουν τις διαδικασίες ενίσχυσης.

Οι νέες δεσμεύσεις «κλείδωσαν» την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διάσκεψης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας. Η στρατιωτική βοήθεια θα διοχετευθεί τόσο μέσω απευθείας δωρεών από τα ευρωπαϊκά κράτη, όσο και μέσω του ειδικού προγράμματος PURL του ΝΑΤΟ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμάχους να προμηθεύονται αμερικανικό οπλισμό εκ μέρους του Κιέβου.

Η γερμανική συμβολή και το δίλημμα της ασφάλειας

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες παροχές αναλαμβάνει η Γερμανία, η οποία θα στείλει στην Ουκρανία πυραύλους PAC-2 Patriot από τα δικά της αποθέματα, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια διαθεσιμότητά τους έχει συρρικνωθεί, εν μέρει λόγω και του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, το Βερολίνο θα διαθέσει επιπλέον πυραύλους αέρος-αέρος AIM-9 και δρομολογεί την πώληση «αρκετών χιλιάδων» κατευθυνόμενων πυραύλων IRIS-T, μια αγορά που θα καλυφθεί από το ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισ. ευρώ.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τους συμμάχους: «Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στις δικές μας ανάγκες ασφαλείας και στην επείγουσα στήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία. Αλλά, σας παρακαλώ, εάν έχετε αμφιβολίες, επιλέξτε την Ουκρανία».

Άδεια οπλοστάσια ενόψει ενός σκληρού χειμώνα

Η ανάγκη για ενισχύσεις είναι πλέον ζωτικής σημασίας. Τα ουκρανικά αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων έχουν στερέψει, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτιση των ρωσικών επιθέσεων. Με τη Μόσχα να αναμένεται να κλιμακώσει τα χτυπήματά της στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας τον χειμώνα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οριστικοποιούν τις εισφορές τους στο πρόγραμμα PURL, ώστε οι νέοι αναχαιτιστικοί πύραυλοι, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας αγγίζουν τους 1.000, να παραδοθούν εγκαίρως.

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Γεβχένι Χμάρα, απευθυνόμενος στους εταίρους, πρότεινε μια λύση αμοιβαίου οφέλους: «Σας ζητούμε να μας δώσετε σήμερα πυραύλους από τα αποθέματά σας, με αντάλλαγμα βελτιωμένους πυραύλους που θα λάβουμε στο μέλλον μέσω των συμβολαίων μας».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας, Έλμπριτζ Κόλμπι, συνέστησε ρεαλισμό: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση».

Το οικονομικό κενό και η βρετανική «ένεση»

Παρά την κινητοποίηση, οι προσφορές δεν καλύπτουν πλήρως τα αιτήματα του Κιέβου. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αποκάλυψε ότι οι σύμμαχοι έχουν συγκεντρώσει 10 δισ. δολάρια για το πρόγραμμα PURL, ποσό που υπολείπεται του στόχου των 12 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, τόνισε ότι ο μηχανισμός αυτός έχει επιτρέψει την «αδιάλειπτη» ροή όπλων προς την Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας: «Οι χώρες πρέπει να κάνουν περισσότερα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Λονδίνο ανακοίνωσε, λίγο πριν από τη συνεδρίαση, μια νέα συνεισφορά ύψους 100 εκατ. στερλινών στο PURL, ποσό που θα διατεθεί εν μέρει για την απόκτηση Patriot. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την παραλαβή 300 Patriot πριν από την έλευση του χειμώνα, χαιρέτισε τη βρετανική κίνηση, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι αναχαιτιστικοί πύραυλοι αποτελούν «απόλυτη προτεραιότητα».

Η ευρωπαϊκή εξαίρεση για τα αμερικανικά όπλα

Η αγωνία του Κιέβου για ενίσχυση της αεράμυνας οδήγησε σε μια σημαντική πολιτική απόφαση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και πολλά κράτη-μέλη επιθυμούσαν τα κεφάλαια του ευρωπαϊκού δανείου να δαπανηθούν σε ευρωπαϊκά συστήματα (όπως τα SAMP/T) για την τόνωση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η Ε.Ε. ενέκρινε τη Δευτέρα (7/9) μια κρίσιμη εξαίρεση.

Η εξαίρεση αυτή, που υπαγορεύτηκε από τις κατεπείγουσες ανάγκες στο μέτωπο, επιτρέπει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την αγορά αμερικανικών Patriot. Την απόφαση επικρότησε την Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνοντας: «Χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών-μελών για την εξαίρεση που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot».