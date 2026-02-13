Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μια φωνή στη Μόσχα για να ακουστούν τα συμφέροντά της και ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια περίοδο παρατεταμένων εντάσεων με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρώσος διαφωνών Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Σε αποκλειστική συνέντευξη, ο πρώην μεγιστάνας του πετρελαίου εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά έκρινε “απολύτως απαραίτητο” να διατηρηθεί ο διάλογος για να αποφευχθεί μια στρατιωτική σύγκρουση.

“Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μέσα στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια η Ευρώπη θα είναι αντιμέτωπη με έναν ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος πολύ πιθανόν να συνδυαστεί με έναν υβριδικό πόλεμο”, δήλωσε ο Χοντορκόφσκι στο Γαλλικό Πρακτορείο στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

“Οι επαφές είναι απολύτως απαραίτητες. Το ερώτημα είναι πώς θα διεξαχθούν αυτές οι συνομιλίες. Και, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν προτιμότερο η Ευρώπη να μιλήσει με μια φωνή”, πρόσθεσε, υποδηλώνοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ορίσει έναν μόνο εκπρόσωπο για να διαπραγματευτεί με το Κρεμλίνο.

Ο πρώην ολιγάρχης ήταν άλλοτε ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ρωσίας μέχρι που μια σύγκρουση με τον Πούτιν οδήγησε στη σύλληψή του και στη φυλάκισή του επί δέκα χρόνια, Πλέον ζει εξόριστος στο Λονδίνο, όπου ηγείται μιας ομάδας που αντιπολιτεύεται τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι δηλώσεις του διατυπώνονται σε μια χρονική στιγμή που Ευρωπαίοι ηγέτες, εκ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εξετάζουν το ενδεχόμενο να επαναλάβουν τον διάλογο με τη Μόσχα έπειτα από τέσσερα χρόνια μεγάλων εντάσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρυσι, ο Μακρόν δήλωσε ότι θεωρεί πως η Ευρώπη θα πρέπει να αποκαταστήσει την επαφή με τον Πούτιν, μέσω ενός ευρωπαϊκού συντονισμού, παρά να αφήνει τις ΗΠΑ να διεξάγουν μόνες τους τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.