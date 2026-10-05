Αφού ξάπλωσε στο έδαφος για να ξεκουραστεί, κουρασμένη μετά από ένα μακρύ ταξίδι, ο πιστός τετράποδος φίλος της παρέμεινε ακίνητος δίπλα της.

Ο λόγος για μια στρατιωτικό και τον γερμανικό ποιμενικό της, ο οποίος την ώρα που η κοπέλα έκλεισε τα μάτια της για να ξεκουραστεί, δεν έφυγε ούτε στιγμή από το πλευρό της. Ο σκυλάκος βρισκόταν σε επιφυλακή, όση ώρα η γυναίκα κοιμόταν.

Βίντεο από το υπέροχο αυτό σκηνικό:

Μια απλή σκηνή, ικανή όμως να αναδείξει πόσο βαθιά μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του. Οι σκύλοι που εκπαιδεύονται για στρατιωτική υπηρεσία εκτελούν σημαντικά καθήκοντα και αναπτύσσουν έναν ισχυρό δεσμό με τους χειριστές τους. Η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η αμοιβαία παρουσία είναι θεμελιώδεις στοιχεία στην καθημερινή τους εργασία.

Αυτές οι εικόνες μας υπενθυμίζουν κάτι υπέροχο. Πίσω από κάθε στολή μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη από ξεκούραση, και δίπλα του μπορεί να υπάρχει ένας τετράποδος φίλος πρόθυμος να μην τον αφήσει μόνο του.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6-10-2026, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας , ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026. Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς .

. Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.