Το Κογκρέσο της Φλόριντα πέρασε ένα νομοσχέδιο για την απαγόρευση της τροποποίησης καιρού και της Γεωμηχανικής, σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο Newsweek.

Το μέλος του Κογκρέσου η οποία εισήγαγε αρχικά το νομοσχέδιο είναι η Ρεπουμπλικάνα γερουσιαστής, Ιλεάνα Γκαρσία, και στη συνέχεια ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών, Κέβιν Στιλ, ο οποίος το εισήγαγε στο Σώμα.

Ορισμένοι συντηρητικοί σχολιαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα σχέδια της Γεωμηχανικής. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρεπουμπλικανή εκπρόσωπος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, από τη Γεωργία, χαρακτήρισε ένα πείραμα που υποστηρίζεται από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να αντικατοπτρίσει την ηλιακή ακτινοβολία για να δροσίσει τη Γη, ως “απόλυτη παραφροσύνη”.

Από τη δεκαετία του 1990, πολλοί ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι οι επίμονες λευκές γραμμές που ακολουθούν τα αεροσκάφη είναι χημικές τοξίνες που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ελέγξει τους ανθρώπους ή ακόμα και τον καιρό.

Η νομοθεσία, SB 56, πρόκειται να καταστήσει την μη εγκεκριμένη σπορά σύννεφων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες κακούργημα τρίτου βαθμού, και θα τιμωρείται με έως και πέντε χρόνια φυλάκισης ή με σημαντικά πρόστιμα μέχρι 100.000 δολάρια.

Το νομοσχέδιο λέει: «Η έγχυση, η απελευθέρωση ή η διασπορά, με οποιοδήποτε μέσο, ​​μιας χημικής ουσίας, μιας χημικής ένωσης, μιας ουσίας ή μιας συσκευής στην ατμόσφαιρα εντός των συνόρων αυτής της πολιτείας για τον ρητό σκοπό να επηρεαστεί η θερμοκρασία, ο καιρός, το κλίμα ή η ένταση του ηλιακού φωτός απαγορεύεται».

Δίνει επίσης εντολή στο Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Φλόριντα να διερευνήσει υποτιθέμενες περιπτώσεις αδικημάτων, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, εάν κρίνεται απαραίτητο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε με ψηφοφορία 82-28, την Τετάρτη, 30/4/25, τώρα κατευθύνεται προς τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις.

Η εκπρόσωπος του δημοκρατικού κράτους, Άννα Εσκαμάνι, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην νομοθετούμε σύμφωνα με αυτόν τον τύπο πίεσης, αλλά να νομοθετούμε για την επιστήμη, να νομοθετούμε για την πραγματικότητα, να νομοθετούμε όχι για το φόβο, αλλά για την πληροφόρηση.

Η διαβούλευση των επιστημόνων για να πούμε ότι [αν αυτό] είναι ύποπτη δραστηριότητα θα δημιουργήσει απολύτως ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα θα αναφέρονται αδιάκοπα, θα μπερδεύουν το τμήμα και τώρα ενδεχομένως να υποβαθμίζουν την επιβολή του νόμου που έχει πολύ πιο σημαντικό έργο να κάνει».

Η δημοκρατική εκπρόσωπος της πολιτείας, Άσλει Γκαντ, δήλωσε: «Υπάρχει μια φράση που συνεχίζω να ακούω πρόσφατα, “πηγαίνετε έξω και αγγίζετε το γρασίδι”. Αυτό το νομοσχέδιο είναι τρελό για μένα».

Απαντώντας στους δημοκρατικούς επικριτές του νομοσχεδίου, ο Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος της πολιτείας, Κέβιν Στιλ, δήλωσε: «Την τελευταία φορά που έπρεπε να ακούσουμε την επιστήμη, φορούσαμε μάσκες για εννέα μήνες».

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, έγραψε στο X, πρώην Twitter, στις 2 Απριλίου: «Υποστηρίζω το νομοσχέδιο από την γερουσιαστή @leileanagarciausa για να απαγορεύσουμε την Γεωμηχανική και την τροποποίηση του καιρού.

Εάν ο ΝτεΣάντις υπογράψει το νόμο SB 56, αυτός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2025. Ενώ ο κυβερνήτης δήλωσε προηγουμένως την υποστήριξή του για τη νομοθεσία υπέρ της αρχής, εξέφρασε επίσης ανησυχίες για ορισμένες τροποποιήσεις που έγιναν στο Σώμα της Φλόριντα.

