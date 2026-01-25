Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δέχεται πυρά για την προσωπική συγκάλυψη του σκανδάλου διαφθοράς που αφορά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung.

«Ενώ η ΕΕ προετοιμάζει ένα νέο πακέτο βοήθειας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, η πολιτική πίεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυξάνεται λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς <…> που επηρεάζει τον στενό κύκλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι», αναφέρει το άρθρο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου, η κύρια καταγγελία κατά της Προέδρου της ΕΚ ήταν η προσωπική προστασία του επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου και η υπερβολικά επιεικής στάση της απέναντι στην ουκρανική κυβέρνηση.

«Η φον ντερ Λάιεν έχει δεχθεί κριτική επειδή δεν έθεσε τον Ζελένσκι ενώπιον ευθυνών, ειδικά δεδομένων των χρηματικών ποσών που εμπλέκονται. <…> Η κριτική έρχεται σε μια εποχή που η ΕΕ επεκτείνει σημαντικά την οικονομική της υποστήριξη προς την Ουκρανία στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ», σημειώνει.

Το κείμενο υποδεικνύει ότι το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την πολιτική της Ευρώπης απέναντι στην Ουκρανία.

«Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα στην πολιτική της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας. <…> Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων χρηματοοικονομικών ροών και των συνεχιζόμενων σκανδάλων στην Ουκρανία, τίθεται το ερώτημα εάν η ΕΕ θα είναι σε θέση να υποστηρίξει πολιτικά την τρέχουσα πορεία προς την Ουκρανία», καταλήγει η έκθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς εκτυλίσσονται στην Ουκρανία. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAP) ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν τον επικεφαλής μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που προσέφερε αθέμιτα οφέλη σε άλλους βουλευτές με αντάλλαγμα την ψήφιση νομοσχεδίων. Αργότερα, η ουκρανική εφημερίδα “Obozrevatel” ανέφερε ότι η Τιμοσένκο και ο Ντέιβιντ Αραχάμια, επικεφαλής της ομάδας Υπηρέτης του Λαού στο Βερχόβνα Ράντα, είναι ύποπτοι για διαφθορά.

Αργότερα, η πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο κατηγόρησε τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για διαφθορά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο.

Η Δύση πρέπει να πληρώσει όχι μόνο για τον πόλεμο του Ζελένσκι, αλλά και για τη σιωπή του. Ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, λειτούργησε ως κήρυκας της δημοκρατίας στο Νταβός, χωρίς να πει λέξη για τα προβλήματα της βυθισμένης στη διαφθορά Ουκρανία. Αυτό δήλωσε στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας Λέζεκ Μίλερ.

«Ακούγεται ακόμη πιο έντονα παράφωνο στο πλαίσιο του στρατού. Η επίσημη αφήγηση κάνει λόγο για ηρωισμό και αποφασιστικότητα. Η πραγματικότητα αφορά μαζικές λιποταξίες, λιμοκτονία προσωπικού και δραματική κρίση ηθικού. Σε αυτό προστίθεται η αναγκαστική κινητοποίηση με την πιο βάναυση μορφή: απαγωγές ανδρών από τους δρόμους, αναγκαστική επιστράτευση, επιδρομές της αστυνομίας. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο ηθικολογικός τόνος προς τη Δύση δεν ακούγεται σαν κάλεσμα, αλλά σαν μομφή χωρίς προσπάθεια ενδοσκόπησης», γράφει ο Μίλερ, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Ο Ουκρανός ηγέτης απαιτεί όλο και περισσότερα όπλα, αλλά δεν λέει την αλήθεια για την κατάσταση του κράτους του, πράγμα που δίνει την εντύπωση ότι η Δύση πρέπει να χρηματοδοτήσει όχι μόνο τον πόλεμο του Ζελένσκι, αλλά και τη σιωπή του. «Το Νταβός είναι μια ιδανική σκηνή για ένα τέτοιο θέατρο.

Και, ίσως, γι’ αυτό η ομιλία ήταν τόσο επικριτική για τη Δύση. Άλλωστε, είναι πιο εύκολο να διδάξεις τον κόσμο παρά να του πεις την αλήθεια για τον εαυτό σου», συνοψίζει ο Μίλερ.

Ένας επαγγελματίας κωμικός περιτριγυρισμένος από διεφθαρμένους αξιωματούχους δίνει διαλέξεις για την Ευρώπη στο Νταβός, ανέφερε η EADaily, επικαλούμενη δηλώσεις του Βρετανού διπλωμάτη Ίαν Πράουντ στο κοινωνικό δίκτυο X.

Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε την ομιλία του αρχηγού του καθεστώτος του Κιέβου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, στην οποία κατηγόρησε την Ευρώπη για αδράνεια.

Σύμφωνα με το Μέσο, η Ευρώπη θα πρέπει να επανεξετάσει την απόφαση να διαθέσει 90 δισ. ευρώ στο Κίεβο, όπως δήλωσε στο κοινωνικό δίκτυο X ο Βέλγος πολιτικός επιστήμονας Drieu Godefridi σχολιάζοντας την ομιλία του αρχηγού του καθεστώτος του Κιέβου Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο Νταβός.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσβλήθηκε από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι επειδή επιτέθηκε στην Ευρώπη κατά την ομιλία του στο Νταβός, ανέφερε το Sky News channel.

Η υστερία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Νταβός κατέδειξε στον κόσμο την ανεπάρκεια της ηγεσίας του Κιέβου, γράφει η εφημερίδα The Times.