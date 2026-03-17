Με σαφώς μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαίνεται πως εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο επιχειρεί στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, η φωτιά που ξεκίνησε από τους χώρους πλυντηρίων παρέμεινε ενεργή για περισσότερες από 30 ώρες, ενώ δεκάδες μέλη του πληρώματος παρουσίασαν προβλήματα από εισπνοή καπνού.

USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world’s largest aircraft carrier, is in the fight with U.S. forces supporting Operation Epic Fury – launching aircraft from the Eastern Mediterranean Sea. pic.twitter.com/olehL4htW4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Από την πλευρά του, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν συνδέεται με πολεμική δράση και προκάλεσε δύο ελαφρούς τραυματισμούς ναυτών, χωρίς να τίθεται ζήτημα για τη ζωή τους.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταφέρουν διεθνή μέσα –μεταξύ αυτών και οι BBC News και το CNN που επικαλούνται στρατιωτικές πηγές– δείχνει ότι η καθημερινότητα στο πλοίο κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου των 100.000 τόνων στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επηρεάστηκαν, οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώθηκαν αισθητά.

Όπως αναφέρεται, περίπου 600 ναύτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους χώρους διαμονής τους και να κοιμούνται πρόχειρα, σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ η πρόσβαση σε βασικές υποδομές –όπως τα πλυντήρια– κατέστη περιορισμένη ή ανύπαρκτη για αρκετές ημέρες. Το πλήρωμα και η αεροπορική πτέρυγα, που συνολικά αριθμούν περί τα 4.500 άτομα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με συνθήκες που απέχουν σημαντικά από τα προβλεπόμενα για ένα από τα ακριβότερα πολεμικά πλοία στον κόσμο, αξίας άνω των 13 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού αλλά και μαρτυρίες μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξεκίνησε στο κεντρικό πλυντήριο – πιθανότατα σε αεραγωγό στεγνωτηρίου – και εξαπλώθηκε μέσω του συστήματος εξαερισμού σε πολλαπλά σημεία του πλοίου, δυσχεραίνοντας την κατάσβεσή της.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό πλήρη έλεγχο έπειτα από μάχη που διήρκεσε περισσότερο από ένα 24ωρο, με τα πληρώματα να επιχειρούν σε διαφορετικά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου, σε μια επιχείρηση που δοκίμασε τα όρια του προσωπικού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια της αποστολής του. Υπενθυμίζεται ότι, κατά την ίδια ανάπτυξη που διαρκεί ήδη 10 μήνες, είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες ακόμη και στα συστήματα υγιεινής, με προβλήματα στις τουαλέτες να προκαλούν επιπλέον πίεση στο πλήρωμα.

Το USS Gerald R. Ford ξεκίνησε την τελευταία του ανάπτυξη από τη Μεσόγειο, πέρασε από την Καραϊβική στο πλαίσιο της στρατηγικής πίεσης των ΗΠΑ προς τη Venezuela και την κυβέρνηση του Nicolás Maduro, πριν επιστρέψει εκ νέου στη Μέση Ανατολή.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους παρατεταμένες αποστολές αφήνουν αναπόφευκτα αποτύπωμα τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό. Η αυστηρή αλυσίδα συντήρησης του στόλου διαταράσσεται όταν ένα πλοίο παραμένει επιχειρησιακό πέραν του προγραμματισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα να καθυστερούν επισκευές και να αυξάνεται η καταπόνηση κρίσιμων συστημάτων – μια πραγματικότητα που, όπως φαίνεται, δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ.