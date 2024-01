Η εταιρεία Trafigura ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του πλοίου Marlin Luanda είναι ασφαλή και η φωτιά στο πλοίο έχει πλήρως κατασβεσθεί.

BREAKING: A statement put out by Trafigura says the crew on board the Marlin Luanda are safe after a fire erupted when the oil tanker was hit by a Houthi missile.

The fire has been fully extinguished, its operator has confirmed.

Latest: https://t.co/hHVL5K9LDD

📺 Sky 501

— Sky News (@SkyNews) January 27, 2024