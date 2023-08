Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απέτρεψε απόπειρα Ουκρανών σαμποτέρ να εισέλθουν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, προσθέτοντας πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το επεισόδιο.

🇷🇺🇺🇦 The FSB published a video of a destroyed enemy sabotage and reconnaissance group that tried to infiltrate the border yesterday near the village of Kurkovichi, Bryansk Region. pic.twitter.com/hALTfcCUD8

— Rybar Force (@rybar_force) August 16, 2023