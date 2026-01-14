Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 δήλωσαν την Τετάρτη (14/1) «έτοιμοι για επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εάν το Ιράν συνεχίσει την καταστολή των διαδηλώσεων».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας τις «δολοφονίες» και τις «αυθαίρετες συλλήψεις» διαδηλωτών στο Ιράν.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής» των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση με την οποία ζητείται από τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.