Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η ΕΕ εξετάζουν μια συντονισμένη απάντηση σε επίπεδο G7, στην επέκταση των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων ορυκτών από την Κίνα σε μια κρίσιμη συνάντηση στο τέλος αυτού του μήνα. Με τον Καναδά να αναμένεται να φιλοξενήσει τους υπουργούς της G7 στο Τορόντο στα τέλη Οκτωβρίου, οι σύμμαχοι επιδιώκουν να επιταχύνουν τις προσπάθειες διαφοροποίησης με στοχο την απομάκρυνση από την κυριαρχία του Πεκίνου στον τομέα των σπάνιων γαιών.

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου – την περασμένη εβδομάδα – νέων περιορισμών στην πρόσβαση ξένων χωρών σε μαγνήτες σπάνιων γαιών και στα επεξεργασμένα μέταλλα και κράματα που απαιτούνται για την παρασκευή τους, λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αμέσως ανησυχία στην ΕΕ και τους συμμάχους της G7 σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας για τεχνολογίες που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα και ανεμογεννήτριες, έως μαχητικά αεροσκάφη F-35 και πολεμικά πλοία. Η Κίνα εξορύσσει περίπου το 60% και επεξεργάζεται περίπου το 90% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως.

Οι υπουργοί της G7 «διαβουλεύονται και εντείνουν τις προσπάθειές τους να λάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις για τα κρίσιμα ορυκτά των οποίων οι εξαγωγες έχουν τεθεί σε περιορισμούς», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Tim Hodgson, σε συνέντευξή του στο POLITICO, μετά το τέλος ενός τριήμερου ταξιδιού του στο Λονδίνο.

«Είχαμε μια συνάντηση με τους απεσταλμένους της G7 για τα κρίσιμα ορυκτά όσο ήμουν εδώ. Ολοι εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας συντονισμένης, πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση των πρόσφατων περιορισμών», δήλωσε ο Hodgson. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτά αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις μέχρι να φτάσουμε στη συνάντηση των υπουργών στο Τορόντο στο τέλος του μήνα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις της G7, οι Καναδοί επεξεργάζονται ένα σύνολο μέτρων για την επιτάχυνση της δημιουργίας αποθεμάτων, την ενεργοποίηση κρίσιμων εταιρικών σχέσεων στον τομέα των ορυκτών και την ανάπτυξη εξορυκτικών δραστηριοτήτων με μια πιο συντονισμένη προσέγγιση.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Maros Sefcovic, προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την G7 να απαντήσει από κοινού. Ο Sefcovic αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Wang Wentao, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να προωθήσει συντονισμένα μέτρα κατά των περιορισμών του Πεκίνου, δήλωσαν δύο άλλοι αξιωματούχοι της Επιτροπής. Ένας από αυτούς είπε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα ξεκινήσει μια μελέτη για τον αντίκτυπο των νέων απαγορεύσεων στη βιομηχανία της ΕΕ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Είναι εξαναγκασμός. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε», δήλωσε άλλος αξιωματούχος της Επιτροπής, ο οποίος, όπως και οι άλλοι που αναφέρονται στο άρθρο, διατήρησε την ανωνυμία του για να συζητήσει τις ευαίσθητες λεπτομερειες.

Ο κίνδυνος αλληλεξάρτησης

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας που πυροδοτήθηκαν απο αντίστοιχους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές προχωρημένων μικροτσιπ, προκάλεσαν μια κλιμακούμενη απειλή από τον Πρόεδρο Donald Trump να πλήξει το Πεκίνο με δασμούς 100%. Ενώ η Ουάσινγκτον έχει έκτοτε περιορίσει την αντιπαράθεση, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι σχολίασαν επίσης τις συνέπειες του lockdown του Πεκίνου σε κρίσιμα ορυκτά.

«Οι ενέργειες της Κίνας κατέδειξαν για άλλη μια φορά τον κίνδυνο της εξάρτησης από αυτήν, για τις σπάνιες γαίες της και στην πραγματικότητα, για οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. «Εάν η Κίνα θέλει να είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος για τον κόσμο, τότε ο κόσμος θα πρέπει να αποσυνδεθεί από αυτήν», συνέχισε.

Ο Hodgson και η Καναδή υπουργός Περιβάλλοντος Julie Dabrusin θα φιλοξενήσουν τους ομολόγους τους της G7 από κορυφαίες παγκόσμιες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, στο Τορόντο από τις 30 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Οι νέοι περιορισμοί του Πεκίνου αποτελούν μια «ενίσχυση» των περιορισμών στα κρίσιμα ορυκτά που ανακοίνωσε η Κίνα φέτος, δήλωσε ο Hodgson. «Οι σύμμαχοι της G7», πρόσθεσε, «εργάζονται πάνω σε μια σειρά σχεδιων για πραγματικές συμβάσεις με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες ελπίζουν να ανακοινώσουν στη συνάντηση του Τορόντο». Η G7 ενθαρρύνει τις διεθνείς εταιρείες και άλλες χώρες να χρησιμοποιήσουν χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αυξήσουν την παγκόσμια προσφορά κρίσιμων ορυκτών. «Αυτό θα περιλαμβάνει πράγματα όπως συμφωνίες αποθήκευσης, συμφωνίες πλήρους απορρόφησης παραγωγής (off-take agreements) και πιθανές συμβάσεις για διαφορές σχετικά με κρίσιμα ορυκτά», δήλωσε ο Hodgson.

Η Ότταβα εργάζεται για την εφαρμογή αυτών των μέτρων «σε πραγματικούς όρους» μετά τη συνάντηση των ηγετών της G7 τον Ιούνιο στον Καναδά, όπου ο πρωθυπουργός Mark Carney πρότεινε μια ομάδα αγοράς κρίσιμων ορυκτών, είπε ο Hodgson. «Ο Καναδάς είναι ένας πιθανός προμηθευτής πολλών από αυτά τα κρίσιμα ορυκτά».

Η διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών παίζει ολοένα και πιο ζωτικό ρόλο στη γεωπολιτική, καθώς η Κίνα εντείνει τους ελέγχους στις προμήθειες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανανέωσε τις εμπορικές συνομιλίες με τη Γροιλανδία αυτόν τον μήνα, υποσχόμενο να εξασφαλίσει αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών. Και στη Βομβάη την περασμένη εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργος Keir Starmer και ο Ινδός ομολογος του Narendra Modi συμφώνησαν να συνεργαστούν σε έργα επεξεργασίας και έρευνας για την «ενίσχυση και διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, ο Hodgson συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου Ed Miliband και τον απεσταλμένο της Βρετανίας για κρίσιμα ορυκτά, υπουργό Βιομηχανίας Chris McDonald. «Πιστεύουμε ότι η πολυμέρεια είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των μη εμπορικών δραστηριοτήτων ορισμένων κρατών», δήλωσε ο Hodgson, υποστηρίζοντας την πολυμέρεια ως απάντηση στους περιορισμους της Κίνας. «Δεν πιστεύουμε ότι η χρήση του εμπορίου ως εργαλείου κρατικής χειραγώγησης είναι προς το συμφέρον κανενός», πρόσθεσε ο ιδιος, στον απόηχο των περιορισμών που είχε, ως γνωστό, ξεκινήσει ο Donald Trump.

Πηγή: POLITICO