Η Γαλλία προχώρησε σήμερα (22/9), στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Η αναμενόμενη ανακοίνωση από το Παρίσι, ότι αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος, έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με κύριο θέμα τη Γάζα.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», τόνισε στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατο να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «αποτύχαμε να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη». Αναφερόμενος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκαν από τη Χαμάς, υπενθύμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταφυγή στην τρομοκρατία». Χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις ως «μια πληγή που είναι ακόμη ανοιχτή».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, λέγοντας ότι στις «7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός λαός βίωσε τη χειρότερη επίθεση στην ιστορία του».

Ο Γάλλος πρόεδρος, ζήτησε «οριστικό τέλος τώρα» στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνέχιση του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οι θέσεις της ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν άδειες.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν:

Αντίθετα παρών, μέσω βιντεοκλήσης, ήταν ο Μαχμούντ Αμπάς.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Αξίζει να αναφερθεί ότι λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση του Προέδρου Μακρόν, υψώθηκαν 50 σημαίες του κράτους της Παλαιστίνης σε ισάριθμους Δήμους της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένων της Λυών και της Νάντης.

Η Γαλλία, ελπίζει ότι η ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν θα δώσει νέα ώθηση σε ένα κίνημα στο οποίο μέχρι τώρα πρωτοστατούσαν μικρότερα έθνη.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπάροτ, δήλωσε νωρίτερα ότι η απόφαση αυτή «είναι μια συμβολική, άμεση, πολιτική απόφαση που αποδεικνύει τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών».

Δείτε τον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Σημειώνεται ότι χθες είχε προηγηθεί η αναγνώριση από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Πορτογαλία και την Αυστραλία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Συνολικά πάνω από 150 χώρες – μέλη του ΟΗΕ, έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Το παράδειγμα της Γαλλίας πρόκειται να ακολουθήσουν, στη σημερινή διάσκεψη του ΟΗΕ υπό τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, άλλες 4 χώρες και συγκεκριμένα: το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και η Μάλτα.

Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής οι 16 από τις 27 χώρες της ΕΕ έχουν προβεί στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Αυτές είναι οι πιο κάτω:

Γαλλία, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Πορτογαλία.

Αντίστοιχα, 11 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν έχουν προβεί σε αναγνώριση.

Οι χώρες αυτές είναι:

Αυστρία, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία και Ολλανδία.

Ακόμη υπάρχουν 3 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και έχουν προβεί στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Βρετανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος, αν και διατηρεί άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και προμηθεύεται πλήθος αμυντικών συστημάτων, έχει προβεί στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα, που ανήκει στα κράτη της ΕΕ που δεν έχουν προβεί σε αναγνώριση.

Αντίθετες στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους οι ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε τη Δευτέρα (22/9) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτή την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε πλήρη σύμπνοια με αυτές του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε την Κυριακή πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά «προσφέρει τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Άλλωστε η κυβέρνηση Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ την αντίθεσή της στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο σημερινός Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν πλέον τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Πιο πρόσφατα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι η Χαμάς θα «νιώσει περισσότερο αποθρασυμένη» από τη διεθνή ώθηση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Τα λόγια του, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Νετανιάχου στις 15 Σεπτεμβρίου, ευθυγραμμίστηκαν με το ισραηλινό επιχείρημα ότι η αναγνώριση αποτελεί «ανταμοιβή για την τρομοκρατία», μετά τις καταστροφικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ρούμπιο, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει όσους υποστηρίζουν την αναγνώριση ότι είναι πιθανό να προκαλέσει το Ισραήλ να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Τους είπαμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε αυτού του είδους τις αμοιβαίες ενέργειες και ότι θα καθιστούσε πιο δύσκολη μια εκεχειρία [στη Γάζα]», είπε σε δημοσιογράφους στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ισραήλ: «Η λύση των δύο κρατών δεν είναι πλέον στο τραπέζι»

Η λύση των δύο κρατών δεν είναι πλέον στο τραπέζι, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, η λύση των δύο κρατών «αποσύρθηκε» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στον ΟΗΕ «παρωδία».

Ο Ντάνι Ντάνον επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία του δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο, μια μέρα που θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Είπε ακόμα ότι το Ισραήλ είχε ζητήσει να μεταφερθεί η συνεδρίαση, επειδή συμπίπτει με το Ρος Χασανά, μια ιερή ημέρα που σηματοδοτεί το εβραϊκό νέο έτος.

Στη X, έγραψε: «Παρά την προηγούμενη ειδοποίησή μας ότι η συνεδρίαση συμπίπτει με το Ρος Χασανά, το Συμβούλιο επέλεξε να πραγματοποιήσει τη συζήτηση ακριβώς αυτή την ημέρα.

Μια μονόπλευρη συζήτηση που πραγματοποιείται σε εβραϊκή γιορτή είναι ακόμη μια απόδειξη της υποκρισίας του ΟΗΕ».