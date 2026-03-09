Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι προετοιμάζει μαζί με τους εταίρους του μια μελλοντική «αμιγώς αμυντική» αποστολή για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και τη συνοδεία των πλοίων «μετά το τέλος της πιο έντονης φάσης της πολεμικής σύρραξης »στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η γαλλική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συνεισφέρει «μακροπρόθεσμα» με «δύο φρεγάτες» στην επιχείρηση που θα υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026 στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνολικά, «η γαλλική παρουσία που θα αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και ακριβώς ανοικτά του Ορμούζ θα κινητοποιήσει οκτώ φρεγάτες, δύο αμφίβια ελικοπτεροφόρα και το αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος ανοικτά της Κρήτης, ανέφερε, σύμφωνα με τη Monde.

Άνευ προηγουμένου κινητοποίηση ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων

Σε μία άνευ προηγουμένου κινητοποίηση ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων προχωρά η Γαλλία σε μία περιοχή που θα εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο.

Σε αυτήν την περιοχή, όπου ήδη δραστηριοποιείται μία γιγαντιαία αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη, η Γαλλία θα αναπτύξει ένα αεροπλανοφόρο το Σαρλ Ντε Γκωλ, δύο αμφίβια ελικοπτεροφόρα τύπου «Μιστράλ» και 8 Φρεγάτες. Ο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος και ανακοίνωσε τα παραπάνω δεν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η αρμάδα αυτή να συνοδεύεται από πυρηνικό υποβρύχιο ως είθισται.

Κατά τον Πρόεδρο της Γαλλίας, η δύναμη αυτή θα συμβάλει την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ όταν έλθει η ώρα και στην επίσης αποκατάσταση συνθηκών ασφαλείας στην ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ερυθρά και την Ανατολική Μεσόγειο.

Είναι φανερό πώς η Γαλλία όπως και η Βρετανία * κατά τα φαινόμενα επιδιώκουν να είναι παρούσες στην περιοχή μετά την λήξη της πολεμικής φάσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Όλοι οι γνωστοί αναλυτές έχουν καταλήξει πώς η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έχει σαν τελικό στόχο την ανατροπή όλων των δεδομένων που επέβαλε στην Εγγύς και Μέση Ανατολή η Συνθήκη Σάϊκς Πικό μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την λήξη του Α Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Συμφωνία Σάικς-Πικό

Η Συμφωνία Σάικς-Πικό (1916) ήταν μια μυστική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας, με τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Ιταλίας, για τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάραξε σφαίρες επιρροής στη Μέση Ανατολή, δίνοντας στη Γαλλία τον έλεγχο της Συρίας και του Λιβάνου, και στη Βρετανία το Ιράκ και περιοχές της Παλαιστίνης, διαμορφώνοντας τα σύγχρονα σύνορα και προκαλώντας μακροχρόνια αστάθεια.

* Η κυβέρνηση του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales για τη Μέση Ανατολή