Σε τροχιά κλιμάκωσης βρίσκονται οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ιράν, μετά την επίσημη απόφαση του Παρισιού να προχωρήσει στην απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών που υπηρετούν στη γαλλική επικράτεια.

Την είδηση γνωστοποίησε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μέσα από σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας ότι οι διαδικασίες απέλασης θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Αντίποινα στο «μπλόκο» της Τεχεράνης

Η απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης αποτελεί άμεση απάντηση στις ενέργειες της Τεχεράνης.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα (17/08), το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε ανακοινώσει επίσημα ότι δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στο ιρανικό έδαφος σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης διπλωματικής διαμάχης.

Η κίνηση αυτή του Ιράν όξυνε περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα, οδηγώντας τη γαλλική πλευρά στην υιοθέτηση ανάλογων μέτρων προκειμένου να διαμηνύσει τη δυσαρέσκειά της.

Καταγγελίες για συλλήψεις και εκφοβισμούς

Η ρίζα της νέας αυτής διπλωματικής κρίσης εντοπίζεται στον προηγούμενο μήνα, όταν το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε σοβαρότατες καταγγελίες κατά των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με το Παρίσι, υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό παράνομη κράτηση και είχαν υποστεί συστηματικό εκφοβισμό από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Το επεισόδιο αυτό προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία της Γαλλίας, πυροδοτώντας μια αλληλουχία διπλωματικών αντιποίνων που κατέληξε στη σημερινή απόφαση για απελάσεις.

Η ανάρτηση του Ζαν-Νοέλ Μπαρό

Ολόκληρη η ανάρτηση του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφέρει:

«Ο ιρανικός λαός, ένας σπουδαίος λαός, είναι το κύριο θύμα αυτής της περιόδου ακραίας έντασης στη Μέση Ανατολή, παγιδευμένος σε μια μέγγενη ανάμεσα στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 και τις βομβιστικές επιθέσεις. Ακριβώς επειδή η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, υποστηρίζοντας τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και τους ερευνητές του, δύο Γάλλοι διπλωμάτες δέχτηκαν σκανδαλώδη και σκόπιμη επίθεση στις 19 Ιουλίου. Είχα ανακοινώσει ότι αυτή η απαράδεκτη πράξη θα ακολουθούνταν από συνέπειες. Έγινε. Δύο Ιρανοί διπλωμάτες στη Γαλλία θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες».