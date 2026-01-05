Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και ότι απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους βενεζουελάνους», πρόσθεσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον.