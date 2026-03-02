Σε τηλεγραφημά του το πρακτορείο AFP επιβεβαιώνει την είδηση για την Γαλλική εμπλοκή:

BREAKING: France says it is ready to “participate” in the defense of Gulf countries. Source: AFP — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό λέει ότι οι «μονομερείς» επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί στα συλλογικά όργανα που έχουν συσταθεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

«Όλοι θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει τις ευθύνες τους, επειδή μόνο προσερχόμενοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας (των Ηνωμένων Εθνών) η χρήση βίας μπορεί να αποκτήσει την απαραίτητη νομιμότητα», δήλωσε ο Μπαρό στους δημοσιογράφους.Την ανάγκη αποκλιμάκωσης, το ταχύτερο δυνατό, της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και την ετοιμότητα της Γαλλίας να συμμετάσχει στην άμυνα των χωρών του Κόλπου, υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης είναι αναγκαίες οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο Ιράν σε συνδυασμό με τον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε πως το καθεστώς του Ιράν υπήρξε κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα και τον λαό του, επισημαίνοντας πως η επίλυση του προβλήματος θα έπρεπε να εξευρεθεί μέσω των διεθνών οργανισμών η λύση.

Η αντεπίθεση του Ιράν είναι επικίνδυνη, είπε επίσης ο Γάλλος υπουργός χαρακτηρίζοντας λάθος της Χεζμπολάχ τη συμμετοχή της στην κρίση και τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί ο Λίβανος. Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι 400.000 Γάλλοι βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και ότι η Γαλλία θα αναλάβει δράση για επαναπατρισμούς, όταν αυτοί θα είναι εφικτοί. Σημείωσε τέλος ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ των Γάλλων.