Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Γαλλία σχεδιάζει να αναπτύξει μια ομάδα περίπου 2.000 στρατιωτών στην Ουκρανία, ανέφερε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR)

«Η ραχοκοκαλιά του σχηματισμού θα αποτελείται από στρατεύματα εφόδου της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής», δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στρατεύματα έχουν ήδη αναπτυχθεί σε περιοχές της Πολωνίας που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπου παρακολουθούν εκπαίδευση μάχης.

Το απόσπασμα θα περιλαμβάνει τόσο απλούς στρατιώτες όσο και αξιωματικούς. Εάν διαρρεύσουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα σχέδια, το Παρίσι σκοπεύει να δηλώσει ότι στέλνει μόνο μια μικρή ομάδα εκπαιδευτών για να εκπαιδεύσει τους κινητοποιημένους Ουκρανούς.

Οι πληροφορίες πρόσθεσαν ότι η Γαλλία δημιουργεί γρήγορα επιπλέον νοσοκομειακές κλίνες για να φιλοξενήσει τους τραυματίες και οι γιατροί παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση για να εργαστούν στο πεδίο.

Το SVR διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απελπισμένος να οδηγήσει τη Γαλλία έξω από την κοινωνικοοικονομική της κρίση, ονειρεύεται παρέμβαση και δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες του να μείνει στην ιστορία ως στρατιωτικός ηγέτης. Επιπλέον, ο πολιτικός, ονειρευόμενος τις δάφνες του Ναπολέοντα, έχει μελετήσει ελάχιστα την ιστορία.

Σχολιάζοντας αυτές τις πληροφορίες, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα συμβούλεψε τον Μακρόν να στείλει Γάλλους στρατιώτες για να φρουρούν τα μουσεία της χώρας, όπου οι ληστείες έχουν γίνει πιο συχνές τελευταία.

Η Ρωσία τόνισε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα ήταν απαράδεκτη και ενείχε τον κίνδυνο μιας απότομης κλιμάκωσης.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τις δηλώσεις σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων ως υποκίνηση σε συνέχιση των εχθροπραξιών.

Την είδηση, ότι η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος των ευρωπαϊκών εγγυήσεων ασφαλείας από το 2026, επιβεβαίωσε το BFMTV, στις 24 Οκτωβρίου, και το Ουκρανικό Μέσο United24.

Σύμφωνα με αυτό, ο στρατηγός Πιέρ Σιλ, Αρχηγός του Επιτελείου του Γαλλικού Στρατού, είπε στα μέλη της Επιτροπής Άμυνας της Εθνοσυνέλευσης ότι οι χερσαίες δυνάμεις της Γαλλίας θα είναι έτοιμες να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των μελλοντικών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για την ασφάλεια στην Ουκρανία.

«Θα είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε δυνάμεις με εγγυήσεις ασφαλείας, εάν είναι απαραίτητο, προς όφελος της Ουκρανίας», είπε ο Σιλ.

Ο στρατηγός δήλωσε ότι το 2026 θα είναι «η χρονιά των συνασπισμών», υπογραμμίζοντας τις επερχόμενες πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις Orion 26, οι οποίες θα δοκιμάσουν τη συνεργασία μεταξύ των συμμαχικών χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών στοιχείων.

Εξήγησε ότι ο Γαλλικός Στρατός είναι ικανός να ανταποκριθεί σε τρεις ταυτόχρονες «ειδοποιήσεις», συμπεριλαμβανομένης μιας δυνητικής ανάπτυξης στην Ουκρανία.

Η Γαλλία διατηρεί επί του παρόντος ένα «εθνικό επίπεδο έκτακτης ανάγκης» 7.000 στρατιωτών που μπορούν να κινητοποιηθούν εντός 12 ωρών έως πέντε ημερών, είτε για εγχώριες αποστολές είτε για δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ.

Ο Σιλ τόνισε επίσης ότι το «πρώτο επίπεδο ετοιμότητας για το ΝΑΤΟ» της Γαλλίας θα παραμείνει βασικό στοιχείο της αμυντικής στάσης της χώρας.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων συζητήσεων στο Παρίσι σχετικά «με την απειλή που θέτει η Ρωσία». Πρωτύτερα, ο πρώην αρχηγός των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων Τιερί Μπουργκάρντ προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί τη Γαλλία ως έναν από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους.

Πηγές: RIA Novosti και το Ουκρανικό United24