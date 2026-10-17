Το γεγονός ότι ολόκληρη η Γαλλία βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε «πύρινο κλοιό» διαδηλώσεων, δεν εμπόδισε τον Γάλλο Πρόεδρο και τη σύζυγό του να διασκεδάσουν, ακούγοντας Σελίν Ντιόν.

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν εθεάθησαν το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, σε συναυλία της εμβληματικής τραγουδίστριας στην «Plenitude Arena» στο Παρίσι.

Το προεδρικό ζεύγος καθόταν στα VIP και απαθανατίστηκαν να χορεύουν και να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια του σόου. Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε να είναι χαλαρός και η εικόνα αυτή γρήγορα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Βίντεο από το ζεύγος Μακρόν στη συναυλία της Σελίν Ντιόν:

Μεγάλες επικρίσεις προκάλεσε αυτή η κίνηση, την ώρα που μαθητές, φοιτητές, αγρότες και τα «Κίτρινα Γιλέκα» έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και διαμαρτύρονται για την ακρίβεια στη Γαλλία, η οποία έχει ξεφύγει.

Συγκεκριμένα, ο Εμμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε για την αδιαφορία του σε μια περίοδο που η χώρα προετοιμαζόταν για ένα νέο κύμα διαδηλώσεων και συγκρούσεων.

Με λίγα λόγια χθες, Παρασκευή, μιλώντας από τις Βρυξέλλες, απηύθυνε στους Γάλλους πολίτες έκκληση για ηρεμία, δηλώνοντας ότι το «δικαίωμα στη διαδήλωση πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό χωρίς προσβολές ή «βανδαλισμούς» και στη συνέχεια πήγε να διασκεδάσει με τη σύζυγό του στη συναυλία της Σελίν Ντιόν.