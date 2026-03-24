Έκκληση προς το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη εδαφών στον νότιο Λίβανο, απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Παράλληλα προειδοποίησε για σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στο AFP, ο Γάλλος αξιωματούχος τόνισε ότι μία τέτοια κίνηση, θα επιδείνωνε περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση στον Λίβανο. Επίσης χαιρέτισε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απελάσει τον πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό, κάνοντας λόγο για «θαρραλέα» ενέργεια.

Όπως σημείωσε, η εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο, προς υποστήριξη του Ιράν, έχει σύρει τη χώρα σε μια νέα σύγκρουση, τη στιγμή που επιχειρούσε να ανακάμψει από προηγούμενες κρίσεις.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει την κατάληψη ζώνης στον νότιο Λίβανο, η οποία θα εκτείνεται από τα σύνορα έως τον ποταμό Λιτάνι, σε βάθος περίπου 30 χιλιομέτρων.