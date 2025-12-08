Η Γαλλία κάλεσε την Κυριακή τους πολίτες της στο Μπενίν να επιδείξουν “τη μέγιστη προσοχή και κυρίως να παραμείνουν σε ασφαλή τοποθεσία” κάνοντας λόγο για ένα “περιβάλλον αυτή την ώρα ακόμη ασταθές” μετά την ανακοίνωση της αποτυχίας του πραξικοπήματος, αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γαλλία “καταδικάζει την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν” και “κινητοποιείται για να εγγυηθεί την ασφάλεια της γαλλικής κοινότητας” σε αυτή τη χώρα, στην οποία η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά) ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις για να στηρίξουν “την κυβέρνηση και τις δημοκρατικές δυνάμεις του στρατού”.

Μπενίν: Η προεδρία της Νιγηρίας επιβεβαιώνει ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα και ανέπτυξε στρατεύματα για να αντιμετωπιστεί απόπειρα πραξικοπήματος

Η προεδρία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα στο Κοτονού και ανέπτυξε στρατεύματα στο έδαφος, έπειτα από αίτημα του γειτονικού του Μπενίν, κυρίως για να “διαφυλαχτεί η συνταγματική τάξη” και να αντιμετωπιστεί απόπειρα πραξικοπήματος.

Σε ανακοίνωση, η προεδρία αναφέρει ότι ο αρχηγός του κράτους της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή μαχητικά αεροσκάφη να εισέλθουν στον εναέριο χώρο του Μπενίν για να βοηθήσουν “να εκδιωχθούν οι πραξικοπηματίες από το κτίριο της εθνικής τηλεόρασης και ένα στρατόπεδο όπου είχαν συγκεντρωθεί”, καθώς και να αναπτυχθούν στρατεύματα στο έδαφος “πλέον στο Μπενίν”.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters