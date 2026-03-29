Την έντονη αντίδραση της Γαλλίας προκάλεσαν οι επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ, με το Παρίσι να κάνει λόγο για ενέργεια που επιτείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του, το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες» και προειδοποιώντας ότι συμβάλλουν στην αύξηση των περιφερειακών εντάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Πασκάλ Κονφαβρέ, κάλεσε τους Χούθι να σταματήσουν άμεσα κάθε επιθετική ενέργεια, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.