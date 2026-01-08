Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur», επικαλούμενος την «ομόφωνη πολιτική απόρριψή» της.

Παρά τις «αδιαμφισβήτητες προόδους» για τις οποίες «πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», «πρέπει να διαπιστωθεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας, όπως έδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας».

Η απόφαση αυτή προστίθεται στην αντίθεση της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, αλλά δεν αναμένεται ωστόσο να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το «πράσινο φως» από μια πλειοψηφία κρατών μελών κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας, με ειδική πλειοψηφία, την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πίεση των αγροτών που διαδηλώνουν σήμερα στο Παρίσι, «η Γαλλία είναι υπέρ του διεθνούς εμπορίου, αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι συμφωνία μιας άλλης εποχής, οι διαπραγματεύσεις της οποίας διήρκησαν πολύ καιρό, σε πολύ παλιές βάσεις».