Η Γαλλία ετοιμάζεται να τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στον Λίβανο με την αποστολή σήμερα βοήθειας 60 τόνων για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τον νότο της χώρας όπου το Ισραήλ διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Αποφασίσαμε να τριπλασιάσουμε τον όγκο της βοήθειας η οποία θα φθάσει εντός της εβδομάδας. Πρόκειται για 60 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Λιβανέζους, με κιτ πρώτων βοηθειών, σετ ατομικής υγιεινής, στρώματα, λάμπες, αλλά και κινητή υγειονομική μονάδα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Αυτή η πρώτη γαλλική ανθρωπιστική πτήση προς τη Βηρυτό θα αναχωρήσει την Πέμπτη (13/3) από το αεροδρόμιο Ρουασί με αεροσκάφος της εταιρίας Air Cargo που ανήκει στον ναυτιλιακό όμιλο CMA CGM, έγραψε ο Ροντόλφ Σααντέ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και κιτ ειδών πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν «μέσα σε λιγότερο από 72 ώρες χάρη στην κινητοποίηση και την εμπειρία του ιδρύματος CMA CGM», εταίρου του Κέντρου Κρίσεων και υποστηρικτή του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ο Σααντέ, που «συνδέεται βαθύτατα» με τον Λίβανο, τη χώρα όπου γεννήθηκε.

Επιπλέον, το Παρίσι ετοιμάζεται να παράσχει «δεκάδες» τεθωρακισμένα οχήματα VAB στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, «οι οποίες θεωρούμε ότι είναι οι μόνες που νομιμοποιούνται να εγγυηθούν την ασφάλεια του Λιβάνου», υπενθύμισε ο υπουργός, ο οποίος κάλεσε εκ νέου τη Χεζμπολάχ, να «σταματήσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ» και «να παραδώσει τα όπλα της στις αρχές του Λιβάνου».

Περίπου 760.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την αρχή της εκστρατείας πληγμάτων, η οποία άρχισε ως απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη (11/3) η κυβέρνηση του Λιβάνου. Από τότε που η Χεζμπολάχ έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ, περίπου 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.