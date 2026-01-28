Η Γαλλία “υποστηρίζει την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης” του Ιράν “στην ευρωπαϊκή λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων”, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Ελιζέ.

Η ιδεολογική ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατηγορείται από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι ενορχήστρωσε την αιματηρή καταστολή του μεγάλου κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλονίζει τη χώρα, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς.

Η Ιταλία θα προτείνει αύριο, Πέμπτη, στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστεθούν οι Φρουροί της Επανάστασης σε αυτή τη λίστα. Η γαλλική υποστήριξη μπορεί να επηρεάσει την απόφαση.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν “καταστροφικές συνέπειες” εάν η ΕΕ αποφασίσει να καταχωρήσει τους Φρουρούς στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

“Η αβάσταχτη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη”, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

“Με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα υιοθετήσουμε αύριο στις Βρυξέλλες κυρώσεις κατά των υπευθύνων αυτών των βιαιοπραγιών. Η πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος θα τους απαγορευτεί, τα περιουσιακά τους στοιχεία θα παγώσουν”, δήλωσε ζητώντας επίσης από την Τεχεράνη να “απελευθερώσει τους φυλακισμένους, να βάλει τέλος στις εκτελέσεις, να άρει τον ψηφιακό αποκλεισμό και να επιτρέψει στην Αποστολή Διερεύνησης Γεγονότων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να διερευνήσει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Ιράν”.

Νέοι απολογισμοί έρχονται στο φως για την καταστολή των διαδηλώσεων που αμφισβήτησαν το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, 6.221 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας

Η ΜΚΟ, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη χώρα, ερευνά περισσότερους από 17.000 πιθανούς επιπλέον θανάτους και εκτιμά ότι τουλάχιστον 42.324 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά την καταστολή, η οποία συνεχίζεται.

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η Γαλλία δεν έχει “κανένα ταμπού” όσον αφορά το καθεστώς των Φρουρών της Επανάστασης. Μίλησε για μια “καταστολή βίας χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν”, των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι “ο χρόνος τελειώνει” πριν από μια επίθεση κατά του Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται από αυτό το μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας που έχει κατασταλεί στο αίμα, και η Τεχεράνη απειλεί να απαντήσει “όπως ποτέ” σε περίπτωση αμερικανικής επιχείρησης.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters