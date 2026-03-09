Το Παρίσι ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό το βάρος της επιδεινούμενης κατάστασης στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Νωρίτερα, η Μονάδα Εκπροσώπου Τύπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) είχε αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε στοχευμένη και περιορισμένη χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.
«Ενόψει της ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης στον Λίβανο, η Γαλλία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», έγραψε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Liban : face à la dégradation brutale de la situation, la France a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.
Pour venir en aide au peuple libanais, nous avons débloqué une aide d’urgence de 6 millions d’euros pour les organisations humanitaires…
