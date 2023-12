Είναι «η κόλαση επί της γης» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA, της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ύστερα από επίσκεψη στο παλαιστινιακό έδαφος το οποίο σφυροκοπά το Ισραήλ εδώ και πάνω από δύο μήνες.

«Επιστρέφοντας στη Γάζα, μια τραγωδία που επιδεινώνεται ασταμάτητα. Οι άνθρωποι είναι παντού, ζουν στον δρόμο, τους λείπουν τα πάντα. Κάνουν έκκληση για ασφάλεια και για τερματισμό αυτής της κόλασης επί της γης. Ζητούμε το αδύνατον από τους συναδέλφους μας, σε μια αδύνατη κατάσταση», δήλωσε ο Λαζαρινί στην πλατφόρμα Χ.

Back in #Gaza, endless deepening tragedy. People are everywhere, live in the street, need everything. They plead for safety & for an end to this hell on earth.

Our colleagues are asked to do the impossible in what is an impossible situation. pic.twitter.com/iiBFfk2rBG

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 12, 2023

