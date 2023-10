Σε δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση στον θύλακα ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ριάντ Μανσούρ, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λέγοντας ότι η Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε «κόλαση πάνω στη Γη».

Χρησιμοποίησε σχετικό απόφθεγμα του άλλοτε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Νταγκ Χάμερσκελντ, ο οποίος το 1954 είχε επισημάνει πως ο διεθνής οργανισμός «δεν δημιουργήθηκε για να πάμε στον παράδεισο, αλλά για να σωθούμε από την κόλαση», και πρόσθεσε πως «η Γάζα είναι τώρα η κόλαση πάνω στη Γη».

Ο διπλωμάτης υπογράμμισε πως μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 8.000 άνθρωποι στον θύλακα, ανάμεσά τους 3.000 και πλέον στο νότιο τμήμα του, όπου το Ισραήλ διέταξε να μετακινηθούν οι πολίτες από την Γάζα και συγκεκριμένα «εκτόπισε εξαναγκαστικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Σχεδόν όλος ο λαός μας στη Γάζα είναι πλέον άστεγος, ή εκτοπισμένος, ή μεταφέρεται από ένα σπίτι σε άλλο, ή κοιμάται στο αυτοκίνητό του, ή κοιμάται στον δρόμο και σκοτώνεται όπου κι αν πάει, για να πειστεί πως δεν υπάρχει καμιά ασφαλής τοποθεσία» στον θύλακα.

«Το να σώσουν την ανθρωπότητα από την κόλαση σήμερα σημαίνει για τα Ηνωμένα Έθνη να σώσουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», επέμεινε ο κ. Μανσούρ, καλώντας τα κράτη μέλη να μεταχειριστούν τους συμπατριώτες του «με αξιοπρέπεια»: «Σώστε τους. Δείτε τους ως ανθρώπινα όντα».

Το Ισραήλ στοχεύει να περικυκλώσει τη Γάζα, καθώς ο στρατός του έχει μπει σε παλαιστινιακό έδαφος από τρία σημεία, κατά τη νέα φάση της επιχείρησης, εισβάλοντας βορειοανατολικά στο Μπέιτ Χανιούν, με τη Χαμάς να «απαντά» με ισχυρές δυνάμεις στη περιοχή.

IAF fighter jets struck Hezbollah terrorist infrastructure including weapons, posts and sites in Lebanon. pic.twitter.com/qDjo8tz7Qu

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναστέλλει μέχρι νεοτέρας τη μεταβίβαση εκατομμυρίων στην Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, προσάπτοντάς της πως «υποστηρίζει» την επίθεση της Χαμάς εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, την πλέον πολύνεκρη από καταβολής του εβραϊκού κράτους.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι λόγω της «υποστήριξης της Παλαιστινιακής Αρχής στις σφαγές της Χαμάς», ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εξεταστεί στο υπουργικό συμβούλιο αν οι μεταφορές των χρημάτων θα συνεχιστούν και πρόσθεσε «μέχρι να ληφθεί απόφαση, σταματάμε τις πληρωμές».

Συνόδευσε την ανάρτηση με μοντάζ δηλώσεων στελεχών του κόμματος Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, που χαρακτηρίζουν την επίθεση της Χαμάς μέρος της «ένοπλης αντίστασης» εναντίον της ισραηλινής κατοχής.

Το Ισραήλ εισπράττει φόρους, τέλη και δασμούς για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής. Μεταφέρει στα ταμεία της κάπου 150 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει αντιδράσει ως τώρα στην απόφαση του κ. Σμότριτς.

Ο πρόεδρος της Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε αμέσως μετά την επίθεση πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, δεν αντιπροσωπεύει τον παλαιστινιακό λαόκαι γι αυτό απέρριψε τις δολοφονίες αμάχων και κάλεσε όλα τα μέρη να απελευθερώσουν αντίστοιχα τους ομήρους και τους φυλακισμένους.

Μετά την επίθεση της Χαμάς -την οποία το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν ως«τρομοκρατική» οργάνωση-, με πάνω από 1.400 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ξεπερνά τους 8.300 νεκρούς, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχους.

Israeli airstrikes reduce a mosque to rubble in the town of Beit Lahiya in northern #Gaza.#GazaGenocide pic.twitter.com/4rM2qq76rM

