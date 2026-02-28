ΠΚ

Το Ιράν ήδη και έστω σε επίπεδο ρητορικής ανακοίνωσε πώς έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ για την ναυσιπλοΐα . Η απειλή και μόνο προκαλεί δέος στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων από την στιγμή που το 25% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου περνά από αυτά τα στενά.

Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο που διαθέτει το Κατάρ. Ήταν η ίδια η Κίνα η οποία εισήγαγε φθηνό πετρέλαιο από την Βενεζουέλα αλλά και αυτή η πηγή τροφοδοσίας δεν λειτουργεί πλέον μετά την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την απαγωγή Μαδούρο.

Ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι επιπτώσεις για την Κίνα θα έχει ένα παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Το ενδεχόμενο ή η πραγματοποίηση του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για την κινεζική οικονομία, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως.

Βασικές Επιπτώσεις για την Κίνα

1) Ενεργειακή Ασφάλεια: Περίπου το 1/3 έως το 1/2 των κινεζικών εισαγωγών αργού πετρελαίου προέρχεται από χώρες του Περσικού Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ιράκ, ΗΑΕ, Κουβέιτ) που βασίζονται αποκλειστικά στα Στενά για τις εξαγωγές τους. Το 2024, η Κίνα εισήγαγε περίπου 5,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσω αυτής της διόδου.

2) Εκτόξευση Τιμών: Ένα κλείσιμο των Στενών θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου σε επίπεδα $120-$150 ή ακόμα και $200-$300 το βαρέλι σε ακραία σενάρια. Αυτό θα αύξανε κατακόρυφα το κόστος παραγωγής για τις κινεζικές βιομηχανίες, οι οποίες ήδη πιέζονται από την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

3) Εφοδιασμός Φυσικού Αερίου (LNG): Η Κίνα βασίζεται στο Κατάρ για σημαντικό μέρος των εισαγωγών LNG. Το κλείσιμο των Στενών θα διέκοπτε τη ροή αυτή, προκαλώντας ελλείψεις στην ηλεκτροπαραγωγή και τη βιομηχανία.

4) Γεωπολιτική Πίεση: Το Ιράν είναι στρατηγικός εταίρος της Κίνας. Μια παρατεταμένη εμπλοκή στα Στενά θα ανάγκαζε το Πεκίνο να παρέμβει διπλωματικά για να προστατεύσει τα συμφέροντά του, καθώς η διακοπή του εμπορίου θα έπληττε άμεσα τη σταθερότητα της κινεζικής αγοράς.

5) Τρέχουσα Κατάσταση (Φεβρουάριος 2026)

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές (28 Φεβρουαρίου 2026), το Ιράν φέρεται να έχει προχωρήσει σε προσωρινό κλείσιμο ή περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά μετά από στρατιωτικά πλήγματα στην επικράτειά του. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ήδη έντονη μεταβλητότητα, με αυξήσεις της τάξης του 10-20% μέσα σε λίγες ώρες.

Μέτρα Αντιμετώπισης από την Κίνα

6) Παρά την ευαλωτότητα, η Κίνα έχει λάβει μέτρα για να μετριάσει το σοκ:

Στρατηγικά Αποθέματα: Διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της για αρκετούς μήνες.

7) Εναλλακτικές Διαδρομές: Ενίσχυση των εισαγωγών μέσω αγωγών από τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία, που δεν εξαρτώνται από θαλάσσιες διόδους.

Το ζήτημα είναι πώς σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Δύση αλλά και με διεθνούς εμβέλειας αναλυτές η Κίνα δεν θα συναινούσε ακόμη και σε μία δέσμευση των ΗΠΑ για μία χωρίς πρόβλημα η ροή πετρελαίου προς την κινεζική αγορά. Αυτό σημαίνει απλά πως το Πεκίνο δεν είναι διατεθειμένο να συμπράξει σε γεωπολιτικά παιγνίδια των ΗΠΑ που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την γεωπολιτική κατάσταση στην Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία.