Συνολικά 43 άνθρωποι επέβαιναν σε πτήση απέλασης που απογειώθηκε από τη Γερμανία με προορισμό την πρωτεύουσα του Ιράκ χθες Τρίτη, επιβεβαίωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο, αντιδρώντας σε δημοσιεύματα για τους επαναπατρισμούς.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, που προωθεί πολύ πιο σκληρή προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση, εξήγησε πως η πτήση εγγράφεται στις νέες πολιτικές του. Συνεχίζει να καλεί να γίνονται περισσότεροι επαναπατρισμοί, να επιδιώκονται συμφωνίες με «τρίτες» χώρες –εκτός ΕΕ– και να ενταθεί η πάταξη των διακινητών, σύμφωνα με δηλώσεις του στη συντηρητική ταμπλόιντ Bild.

Οι 43 άνδρες είχε αποφασιστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές του κρατιδίου της Θουριγγίας. Η πτήση για τη Βαγδάτη αναχώρησε χθες στις 10:52 (τοπική ώρα· 11:52 ώρα Ελλάδας).

Germany has deported dozens of Iraqi citizens to Baghdad. The deportation operation involved seven federal states, as well as the federal police, media reports say. https://t.co/Jxcmt6Vqk7 pic.twitter.com/CpzaV64E6s

Σύμφωνα με τις κρατιδιακές αρχές, είναι όλοι άγαμοι και κάποιοι είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Δεκατέσσερις ζούσαν στο κρατίδιο της κεντρικής Γερμανίας.

Δεν είναι σαφές που οδηγήθηκαν οι Ιρακινοί αφού επέστρεψαν στις πατρίδες τους.

Οι αρχές της Γερμανίας απέλασαν 816 υπηκόους Ιράκ πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών. Κάποιοι μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για να διεκπεραιωθούν αιτήσεις ασύλου που είχαν υποβάλει. Ωστόσο οι 615 επαναπατρίστηκαν.

Τον Φεβρουάριο απελάθηκαν 47 άνθρωποι από το Ανόβερο στο Ιράκ. Την περασμένη Παρασκευή, αναχώρησε πτήση με 81 ανθρώπους για το Αφγανιστάν.

A deportation flight departed from Germany to Iraq, the second such flight in a week.

Last Friday, 80 Afghans were deported. The new government is intensifying the expulsion of offenders. pic.twitter.com/lMMWMw0e3k

