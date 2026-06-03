Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες του Κιέβου ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δηλώσεις Γερμανού κυβερνητικού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters, οι επιδόσεις των ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, οι οποίες σημειώθηκαν παρά την κλιμάκωση των ρωσικών βομβαρδισμών σε αστικά κέντρα, δημιουργούν σταδιακά τις προϋποθέσεις για συνομιλίες. Ωστόσο, η ίδια πηγή έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι σφοδρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτήσει μήνες και όχι εβδομάδες.

Προς το παρόν, το Βερολίνο θεωρεί ότι η σύνθεση των συμμετεχόντων σε ενδεχόμενες συνομιλίες με τη Ρωσία παραμένει ασαφής. Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σχήματος που θα συνδυάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά: Να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και να απολαμβάνει την απόλυτη νομιμοποίηση των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι η ομάδα E3 (Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία) θα διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεδομένου ότι οι τρεις χώρες έχουν εντείνει τον συντονισμό τους στην εξωτερική πολιτική τους τελευταίους μήνες. Το Βερολίνο τονίζει ότι οι όποιες συνομιλίες με τη Μόσχα προϋποθέτουν «σαφή πολιτική πυξίδα» και ξεκάθαρο στόχο, πάντα σε πλήρη σύμπνοια με την Ουκρανία, με μέγιστο συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους και σε ανοιχτή γραμμή με τις ΗΠΑ.

Οι κυβερνητικές πηγές υπογράμμισαν ότι η στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς διέπεται από δύο απαράβατες αρχές: «Τίποτα χωρίς την Ουκρανία και όχι σε ανεξάρτητη γερμανορωσική μονομαχία».

Αυτή η προσέγγιση θεωρείται από το Βερολίνο ως η ιδανική αποτύπωση ενός υπεύθυνου γερμανικού ηγετικού ρόλου με ιστορική συνείδηση. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε ρήξη ή ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να παραμείνουν πλήρως προσηλωμένες και ενεργές στην κοινή προσπάθεια.