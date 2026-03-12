Η Γερμανία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας μέσα και γύρω από ισραηλινά, εβραϊκά και αμερικανικά Ιδρύματα, μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο μήνα.

Την ανακοίνωση έκανε την Πέμπτη, ο Καγκελάριος της χώρας, Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Βισμπάντεν.

Όπως ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος, οι Αρχές προχώρησαν σε ενίσχυση των μέτρων προστασίας και αύξηση της αστυνομικής παρουσίας, γύρω από ευαίσθητους στόχους.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν ότι πρέπει να θεωρήσουμε πως υπάρχει αυξημένη απειλή στο εσωτερικό», σημείωσε ο Μερτς.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε προληπτικές ενέργειες, τονίζοντας: «Ενισχύουμε τα μέτρα ασφαλείας, επανεξετάζουμε τα σχέδια προστασίας και αυξάνουμε την παρουσία μας – ιδιαίτερα σε ισραηλινά, εβραϊκά και αμερικανικά Ιδρύματα».

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης επαγρύπνησης σε ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.