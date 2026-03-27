Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βοηθά το Ιράν να εντοπίσει πιθανούς στόχους επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ελπίζει να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ ως αντιπερισπασμό από την εισβολή του στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα μιλώντας σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ο Βάντεφουλ δήλωσε επίσης ότι συνομίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για να παρουσιάσει τη θέση της Γερμανίας, η οποία είναι ότι είναι πρόθυμη να συμβάλει και να διαδραματίσει ρόλο στα Στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

«Ο Πούτιν ελπίζει κυνικά ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα αποσπάσει την προσοχή μας από τα εγκλήματά του στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ. «Αυτός ο υπολογισμός δεν πρέπει να πετύχει. Βλέπουμε πολύ καθαρά πόσο στενά συνδέονται οι δύο συγκρούσεις. Η Ρωσία προφανώς υποστηρίζει το Ιράν με πληροφορίες για πιθανούς στόχους.»