Η Γερμανία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στην μεγάλη κόντρα με την Τουρκία για το ντονέρ και τους κανόνες παρασκευής του στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το BBC, η Τουρκία επιχείρησε να επιβληθούν αυστηροί κανόνες για το πώς πρέπει να παρασκευάζεται το ντονέρ κεμπάπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Άγκυρα απέσυρε το αίτημά της για την αναγνώριση του ντονέρ με την ετικέτα «Παραδοσιακή Ειδικότητα Εγγυημένη» (TSG), μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, ιδίως από τη Γερμανία.

Οι απαιτήσεις της Τουρκίας

Η Τουρκία, είχε μπει για τα καλά στη μάχη, θέλοντας να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για την παρασκευή του ντονέρ κεμπάπ, με πολλούς περιορισμούς στα υλικά αλλά και τον τρόπο παρασκευής, κάτι που θα επηρέαζε πολύ τη Γερμανία.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ντονέρ της Τουρκίας (Udofed) πρότεινε να ισχύουν οι εξής κανόνες στην ΕΕ για το ντονέρ:

Χρήση μόνο βοδινού άνω των 16 μηνών, αρνιού άνω των 6 μηνών ή κοτόπουλου (μπούτι και στήθος).

Απαγόρευση μοσχαριού γάλακτος (veal) και γαλοπούλας.

Κοπή του κρέατος σε πάχος 3–5 χιλιοστά.

Η αντίδραση της Γερμανίας

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας (BMIL) ήταν ένας από τους 11 οργανισμούς που κατέθεσαν ένσταση. «Λάβαμε γνώση της αίτησης της Τουρκίας με κάποια έκπληξη», ανέφερε εκπρόσωπος σε δήλωσή του στο BBC. «Το ντονέρ κεμπάπ είναι μέρος της Γερμανίας και η ποικιλομορφία των μεθόδων παρασκευής του αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της χώρας μας – αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Προς το συμφέρον των πολλών οπαδών στη Γερμανία, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το ντονέρ μπορεί να παραμείνει όπως παρασκευάζεται και τρώγεται εδώ» συνέχισε.

«Το κεμπάπ είναι κομμάτι της Γερμανίας. Ο καθένας πρέπει να μπορεί εδώ να αποφασίζει μόνος του πώς το παρασκευάζει», ανέφερε πριν από έναν χρόνο ο τουρκικής καταγωγής ομοσπονδιακός υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έζντεμιρ και πρόσθεσε ότι το τουρκικό αίτημα έγινε στην Γερμανία δεκτό «με έκπληξη». Το υπουργείο του προειδοποίησε επιπλέον ότι, αν γίνει δεκτό το αίτημα της Udofed, «οι οικονομικές συνέπειες στον γερμανικό γαστρονομικό τομέα θα είναι τεράστιες».

Από την πλευρά του, ο σεφ εστιατορίου στο Βερολίνο, Μπιρόλ Γιαγκτζί εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία ότι η τουρκική πλευρά θα θέλει να επιβάλει την χρήση μόνο πρόβειου κρέατος ή κοτόπουλου, αν και στην Γερμανία το ντονέρ παρασκευάζεται με μοσχαρίσιο κρέας. «Το ντονέρ καταναλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να υπαγορεύει στους άλλους τι πρέπει να κάνουν», πρόσθεσε.

Το γερμανικό σωματείο ξενοδοχείων/εστιατορίων DEHOGA επισημαίνει ακόμη τον κίνδυνο «έλλειψης σαφήνειας και διαφάνειας», «δυσκολιών νομικής οριοθέτησης» και «πλήθους μελλοντικών διαφορών».