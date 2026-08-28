Στο πλαίσιο της άσκησης Freedom Shield I στην περιοχή Pabradė, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, σχεδόν 3.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ, στην πλειονότητά τους Γερμανοί, εκπαιδεύτηκαν για έξι εβδομάδες σε συνθήκες αντιμετώπισης συμβατικού επιτιθέμενου. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τον προπομπό μιας ριζικής αλλαγής στη στρατιωτική στρατηγική του Βερολίνου, καθώς η Γερμανία ετοιμάζεται να εγκαταστήσει μόνιμα στη Λιθουανία την 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία έως το τέλος του 2027.

Η δύναμη των 4.800 ατόμων θα αποτελείται από πέντε τάγματα κατανεμημένα σε δύο τοποθεσίες, με κύρια αποστολή την αποτροπή της Ρωσίας και την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Από την περιοδική παρουσία στη μόνιμη στάθμευση

Η απόφαση για τη μόνιμη αυτή παρουσία ωρίμασε σταδιακά, περνώντας από διάφορα στάδια. Παρά το γεγονός ότι η Γερμανία συμμετείχε από το 2017 στην πολυεθνική ομάδα μάχης του ΝΑΤΟ στη χώρα βάσει εκ περιτροπής σχεδιασμού, η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 ώθησε τον τότε καγκελάριο Όλαφ Σολτς να δεσμευτεί για μια πιο ηγετική και σταθερή παρουσία.

Αν και αρχικά σχεδιαζόταν μόνο η μόνιμη εγκατάσταση του αρχηγείου, οι εξελίξεις του καλοκαιριού του 2023 —με την αποτυχία της εξέγερσης της Wagner και τη μετακίνηση μισθοφόρων στη Λευκορωσία— έδωσαν αποφασιστική ώθηση. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και η στρατιωτική ηγεσία ανακοίνωσαν τελικά ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Bundeswehr, μια πλήρως μάχιμη ταξιαρχία θα σταθμεύει μόνιμα εκτός γερμανικού εδάφους.

Το αγκάθι των ελλείψεων στο προσωπικό

Ωστόσο, το εγχείρημα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο της στελέχωσης, καθώς η ταξιαρχία βασίζεται κυρίως σε εθελοντές.

Παρά το υψηλό φρόνημα σε ορισμένες μονάδες, όπως το Τάγμα Αρμάτων 203, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 60% των θέσεων έχει καλυφθεί εθελοντικά, αφήνοντας ένα κενό περίπου 2.000 στρατιωτών.

Μονάδες, όπως το Τάγμα Αρμάτων 203 και το Τάγμα Panzergrenadier 122, που προγραμματίζεται να μεταφερθούν το 2027, παρουσιάζουν ελλείψεις προσωπικού που αγγίζουν το 40%, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πληροφορική και η υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η καθημερινότητα των στρατιωτών και το μέλλον της αποστολής

Αυτή η έλλειψη εθελοντών ενδέχεται να υποχρεώσει την ηγεσία να προχωρήσει σε μη εθελοντικές μετακινήσεις, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στα στρατεύματα, κυρίως για όσους έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Αν και θα υπάρχει η δυνατότητα τακτικών ταξιδιών προς τη Γερμανία, η καθημερινότητα στη Λιθουανία θα παραμείνει απαιτητική, με ασκήσεις, περιπολίες και υπηρεσίες ετοιμότητας.

Παρά τις λειτουργικές δυσκολίες, η μετάβαση από την περιοδική στην μόνιμη παρουσία σφραγίζει τη νέα στρατιωτική πραγματικότητα της Γερμανίας και την άμεση σύνδεση της ασφάλειας του Βερολίνου με εκείνη του Βίλνιους.

Πηγή: euronews