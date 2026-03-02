Στον επαναπατρισμό Γερμανών πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής προσανατολίζεται πλέον η γερμανική κυβέρνηση.

«Θέλουμε να φέρουμε τους Γερμανούς στο σπίτι», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάζονται ειδικές πτήσεις με αεροσκάφη της Lufthansa από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αναχωρήσεων και από το Κατάρ.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, ασθενείς και εγκύους.

«Πρέπει να το προετοιμάσουμε προσεκτικά. Θα ξεκινήσουμε απλώς με ένα αεροσκάφος ανά προορισμό», ανέφερε ο κ. Βάντεφουλ, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την αποστολή. Το κόστος των πτήσεων, όπως διευκρινίστηκε, θα καλυφθεί από τους ίδιους τους επιβάτες.

Στην περιοχή του Κόλπου εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου 30.000 Γερμανοί, κυρίως τουρίστες.