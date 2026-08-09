Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), αφότου ένα drone που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα εγκαθιδρυθεί στις 18 Αυγούστου σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR), στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξωνίας-Άνχαλτ, δήλωσε ο Ντόμπριντ στην κυριακάτικη έκδοση της Bild.

«Η κούρσα εξοπλισμών στην τεχνολογία των drone απαιτεί να συμβαδίζουν (με αυτή) ειδικές ερευνητικές μονάδες», σημείωσε.

Το κέντρο θα αναπτύσσει και θα δοκιμάζει τεχνολογίες για την προστασία από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και θα συγκεντρώσει ερευνητές, τεχνολογική καινοτομία και τις απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας, πρόσθεσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, το οποίο κατέβασε μέλος του προσωπικού.

Επιπλέον ένα άγνωστο μικρό ιπτάμενο αντικείμενο, πιθανόν ένα δεύτερο drone, φέρεται να προσέκρουσε σε ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL.

Ο Ντόμπριντ περιέγραψε το περιστατικό ως πιθανή «υβριδική» επίθεση από ξένες δυνάμεις. Σημείωσε ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά αποτελεί καθημερινά στόχο ενός υβριδικού πολέμου, περιλαμβανομένης κατασκοπείας, δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και μυστικών επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της χώρας ή την πρόκληση άμεσης ζημιάς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και dpa