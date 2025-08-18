Της Γιάννας Μυράτ

Ο Φρίντριχ Μερτς θέλει να μετατρέψει τη Γερμανία στην κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Αλλά η Κίνα εξακολουθεί να κατέχει τα ηνία χάρη στον έλεγχο των κρίσιμων ορυκτών που απαιτούνται για τον αμυντικό κλάδο της Ευρώπης.

«Εάν τα υλικά που προέρχονται από την Κίνα ξαφνικά μειωθούν, αυτό θα μπορούσε να σταματήσει τα αμυντικά μας βιομηχανικά σχέδια»,

προειδοποίησε ο Τζέικομπ Κίλικ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Chemnitz και ειδικός στην πολιτική σπανίων γαιών.

Το σχέδιο του Γερμανού καγκελαρίου να κάνει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του “ο ισχυρότερος συμβατικός στρατός στην Ευρώπη” έρχεται με πρωτοφανές κόστος. Το Βερολίνο έχει δεσμευτεί να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για την άμυνα μέχρι το 2029, καταστρέφοντας δεκαετίες δημοσιονομικής συγκράτησης.

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων είναι ήδη σε κίνηση. Οι παραγγελίες για στρατιωτικά οχήματα τρέχουν σε τέσσερα ψηφία, η παραγωγή πυραύλων αυξάνεται και η ζήτηση για πυρομαχικά επίσης, και γρήγορα.

Οι εταιρείες άμυνας αγωνίζονται να ανανεώσουν τα εργοστάσια και να αναστήσουν τις αδρανείς γραμμές παραγωγής, με την ελπίδα να

ξαναζωντανέψουν μια βιομηχανική βάση που είχε ξεθωριάσει μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Κρίσιμη εξάρτηση ορυκτών

Κάθε τανκ, πύραυλος ή αεροσκάφος που παραγγέλθηκε ως μέρος της ώθησης του επαναπροσδιορισμού της χώρας εξαρτάται από τις πρώτες ύλες που λίγοι άνθρωποι εκτός της αμυντικής βιομηχανίας θα μπορούσαν να γνωρίζουν.

Περιέχουν συστοιχίες ραντάρ, ηλεκτρικούς κινητήρες, πτερύγια καθοδήγησης πυραύλων, θερμικά εργαλεία και προώθηση των drones – η καρδιά του σύγχρονου πολέμου.

Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από την Κίνα.

Το BDI προειδοποιεί ότι η ΕΕ εισάγει το 95% όλων των στρατηγικών πρώτων υλών της, και βασίζεται σε χώρες εκτός ΕΕ για το 90% αυτών. Η εγχώρια επεξεργασία της Γερμανίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η Κίνα, εν τω μεταξύ, ελέγχει περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας επεξεργασίας για πολλά κρίσιμα ορυκτά, και μέχρι 86% σε μερικές από τα πιο αναγκαία για την άμυνα.

Ο κίνδυνος γίνεται πιο σοβαρός όσο πιο εξελιγμένα είναι τα όπλα.

Η Κίνα περιορίζει ενεργά τις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών στις δυτικές αμυντικές εταιρείες, προκαλώντας καθυστερήσεις παραγωγής και αιχμές κόστους σε ολόκληρο τον κλάδο. Οι ΗΠΑ ανησυχούν ιδιαίτερα, ειδικά αφού το Πεκίνο μπλοκάρει την εξαγωγή 11 κρίσιμων υλικών σε απάντηση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μακροοικονομικά, αυτός είναι ένας σημαντικός κίνδυνος – χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Κούλικ. Ακόμη και αν το Πεκίνο διατηρήσει τις εξαγωγές ανοιχτές, προειδοποίησε, η δομική εξάρτηση παραμένει.

Ενώ η ΕΕ έχει υποσχεθεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βασικά ορυκτά, ο Κούλικ υποστηρίζει ότι δεν έχει εξάγει τα απαραίτητα στρατηγικά

συμπεράσματα.

Τα νομικά πλαίσια σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού είναι εντελώς διαφορετικά. Η Ουάσιγκτον τα αντιμετωπίζει ως στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, με νόμους όπως αυτός περί παραγωγής άμυνας που επιτρέπει στην κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την εγχώρια εξόρυξη, να οδηγήσει αλυσίδες εφοδιασμού και να δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες της άμυνας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ΗΠΑ διατηρούν ένα εθνικό αποθεματικό ως δίχτυ ασφαλείας, παρ ‘όλα αυτά, συνεχίζει να χρειάζεται την Κίνα.

Οι Βρυξέλλες, αντίθετα, βλέπουν το θέμα χαλαρά. Μερικοί νομοθέτες στο Βερολίνο λένε ότι η τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ απλά δεν πάει αρκετά μακριά.

Η Βανέσα Ζόμπελ των Συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Bundestag, επικρίνει τον νόμο περί πρώτων υλών της ΕΕ, αποκαλώντας τον καλοπροαίρετο αλλά αναποτελεσματικό.

Σύμφωνα με την Ζόμπελ, η εξάρτηση από τις πρώτες ύλες της Γερμανίας αποτελεί άμεση απειλή για… «την εθνική ασφάλεια». Αλλά κυρίως για τα κέρδη της αμυντικής βιομηχανίας.

«Είμαστε πολύ εφησυχασμένοι για πολύ καιρό», τόνισε.«Όποιος θέλει μια ανθεκτική αμυντική βιομηχανία πρέπει να επιτρέψει τους χώρους εξόρυξης, να εγκρίνει την εξαγωγή και να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση».

Αναφερόμενη στην υπόσχεση του πρώην καγκελαρίου Όλαφ Σολτς να μετατοπίσει θεμελιωδώς την προσέγγιση της Γερμανίας στην ασφάλεια και την άμυνα μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, είπε: «Όλα είναι πολιτικά. Όλα είναι στρατηγικά».

Όχι οικονομικά; Το POLITICO που έχει το δημοσίευμα δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα.