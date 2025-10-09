Η αμερικανική Γερουσία απέρριψε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, σχέδιο νόμου με σκοπό να απαγορευτεί στον Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει νέα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα, την ώρα που η ένταση με τη Βενεζουέλα παραμένει στα ύψη, εξαιτίας, κατά την Ουάσιγκτον, της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε πριν από έναν μήνα και πλέον, οκτώ πολεμικά πλοία και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στη νότια Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας και έστειλε επίσης μαχητικά αεροσκάφη αιχμής F-35 στην περιοχή, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της εμπορίας ναρκωτικών.

Μέχρι τώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει τουλάχιστον τέσσερα ταχύπλοα που, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, μετέφεραν ναρκωτικά. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά σκοτώθηκαν.

Η πρόταση που κατατέθηκε στη Γερουσία έλαβε 48 ψήφους υπέρ, αλλά καταψηφίστηκε από 51 μέλη. Για τον Άνταμ Σιφ, τον έναν από τους δυο δημοκρατικούς εισηγητές του κειμένου, η πρωτοβουλία είχε σκοπό να «σταματήσουν να ανατινάζονται πλεούμενα».

Ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας αναφέρθηκε πριν από την ψηφοφορία σε ενέργειες αντισυνταγματικού χαρακτήρα: τυπικά, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε, από την πλευρά του, την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Τραμπ έδρασε συμμορφούμενος προς «το δίκαιο του πολέμου, για να προστατεύσει τη χώρα μας από εκείνους που προσπαθούν να μεταφέρουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καταγγέλλει τις «επιθέσεις» των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» ώστε να «αρπάξει» τα πετρελαϊκά αποθέματα της λατινοαμερικανικής χώρας – συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.

Τονίζοντας πως ανησυχεί για τον «κίνδυνο κλιμάκωσης», ο Άνταμ Σιφ είπε ακόμη στον Τύπο ότι το σχέδιο νόμου θα επέτρεπε να απαντηθούν «οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ», που διαμηνύει πως μπορεί να «πάει παραπέρα από το ανατινάζει πλεούμενα και να επιτεθεί σε στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας ή αλλού».

Τέτοια πλήγματα θα «μπορούσαν να πυροδοτήσουν αθέλητο πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αν υποθέτουμε πως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση» από πλευράς της κυβέρνησης, πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Ραντ Πολ, ήταν ο ένας από τους μόλις δύο της παράταξης που τάχθηκε υπέρ του κειμένου.

«Οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να ανατινάζουν πλεούμενα χωρίς να γνωρίζουν καν ποιοι επιβαίνουν σε αυτά», αιτιολόγησε μέσω «X».

«Δε γίνεται να ολισθήσουμε σε ακόμη έναν πόλεμο για αλλαγή καθεστώτος», πρόσθεσε ο γερουσιαστής, ο οποίος εναντιώνεται συχνά στον πρόεδρο Τραμπ.