Η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε ομόφωνα χθες Πέμπτη σε ψηφοφορία της νόμο ο οποίος θεσπίζει νέο καθεστώς συντάξεων και επιδομάτων για τους ανθρώπους με αναπηρία, έπειτα από σειρά μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον των περικοπών που είχε αποφασίσει ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια αγώνων, η κυβέρνηση της δεξιάς του προέδρου Μιλέι κατέληξε να αποδεχτεί πρωτοβουλία της καθολικής εκκλησίας, της αντιπολίτευσης και φορέων που πρόσκεινται σε αυτή.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως θα χορηγείται σύνταξη που θα φθάνει το 70% της κατώτερης, με άλλα λόγια θα ανέρχεται σε περίπου 300 δολάρια ΗΠΑ μηνιαίως.

Το όριο της φτώχειας στην Αργεντινή το τρέχον διάστημα έχει οριστεί στο εισόδημα των 348 αμερικανικών δολαρίων μηνιαίως, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

«Αν εξετάζουμε αυτό το σχέδιο νόμου σήμερα, αυτό δεν συμβαίνει χάρη στη βούληση της κυβέρνησης, αλλά χάρη στη διαρκή κινητοποίηση των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους και χάρη στην επιμονή της αντιπολίτευσης», τόνισε ο αντιπολιτευόμενος γερουσιαστής Μαρτίν Σόρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η επικεφαλής της προεδρικής συμμαχίας, η γερουσιάστρια Πατρίσια Μπούλριτς, αναγνώρισε πως ο νόμος κατοχυρώνει «σημαντικά δικαιώματα», για τα οποία γινόταν «διαπραγμάτευση» τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια.

Οι δημοσιονομικές περικοπές στις υπηρεσίες για τους ανθρώπους σε κατάσταση αναπηρίας συγκαταλέγονται στους κυριότερους λόγους των μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της πολιτικής του προέδρου Μιλέι αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι δημόσιες δαπάνες για τους ανάπηρους μειώθηκαν κατά 26% σε πραγματικές (σ.σ. αποπληθωρισμένες) τιμές τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με το κέντρο πολιτικής οικονομίας της Αργεντινής (CEPA).