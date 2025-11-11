Ένα τεράστιο κύμα ηλιακής ενέργειας εκτοξεύθηκε σήμερα προς τον πλανήτη μας, και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, είναι το μεγαλύτερο που έχει δεχθεί η Γη για αυτή τη χρονιά. Οι ειδικοί προσπαθούν να εκτιμήσουν αν η σημερινή έκρηξη θα οδηγήσει σε γεωμαγνητικές καταιγίδες και πιθανές διακοπές ρεύματος μέσα στις επόμενες ώρες.

Αυτή η τόσο ισχυρή ηλιακή έκλαμψη που θα φτάσει στη Γη, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και προβλήματα σε δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας και πτήσεις σε μεγάλα υψόμετρα.

Σημειώνεται πως η έκλαμψη προκάλεσε διακοπή ραδιοσυχνοτήτων σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, γύρω στις 5 π.μ. επηρεάζοντας για την αεροπορία, τη ναυτιλία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα GPS, τα ραντάρ και τις δορυφορικές επικοινωνίες. Επιπλέον, τα υψηλής ενέργειας από τον ήλιο σωματίδια, ενεργοποιούν προειδοποιήσεις για ακτινοβολία.

Τέλος, οι επιστήμονες της ηλιακής αυτής έκλαμψης παρακολουθούν μία πιθανή εκτίναξη μάζας (CME), έναν τεράστιο σχηματισμό ηλιακού υλικού και μαγνητικών πεδίων, που ταξιδεύει με περίπου 3.000 μίλια το δευτερόλεπτο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, διαταράσσοντας το μαγνητικό πεδίο της Γης μέσα στη νύχτα προς την Τετάρτη.

