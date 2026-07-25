Μία επική τηλεοπτική γκάφα σημειώθηκε στον αέρα του δελτίου ειδήσεων Tg Rai της ιταλικής τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το Λοκοροτόντο της Απουλίας για τον γάμο του διεθνούς τερματοφύλακα Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα με τη σύντροφό του Αλέσια Ελεφάντε, η ρεπόρτερ έκανε ένα απίστευτο γλωσσικό ολίσθημα.

Αντί να αναγγείλει τη λαμπερή τελετή, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθούν οι… κηδείες του ζευγαριού, προκαλώντας κύμα ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.