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Μία επική τηλεοπτική γκάφα σημειώθηκε στον αέρα του δελτίου ειδήσεων Tg Rai της ιταλικής τηλεόρασης.
Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το Λοκοροτόντο της Απουλίας για τον γάμο του διεθνούς τερματοφύλακα Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα με τη σύντροφό του Αλέσια Ελεφάντε, η ρεπόρτερ έκανε ένα απίστευτο γλωσσικό ολίσθημα.
Αντί να αναγγείλει τη λαμπερή τελετή, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθούν οι… κηδείες του ζευγαριού, προκαλώντας κύμα ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και το άγχος της στιγμής φαίνεται πως πρόδωσαν την ανταποκρίτρια, η οποία πρόφερε μια ατάκα που έγραψε ιστορία:

«Σε λίγο περισσότερο από πέντε ώρες θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες του αρχηγού της Εθνικής ομάδας Τζίτζι Ντοναρούμα και της συντρόφου του Αλέσια», είπε με απόλυτη σοβαρότητα, αντικαθιστώντας τη λέξη «γάμος» με τη λέξη «κηδεία»!

Βίντεο δείχνει το γλωσσικό ολίσθημα της ρεπόρτερ:

Viral στα social media

Όπως ήταν αναμενόμενο, το λάθος δεν ξέφυγε από την προσοχή των τηλεθεατών αλλά και των παρουσιαστών στο στούντιο.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το σχετικό απόσπασμα απομονώθηκε και αναρτήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες κοινοποιήσεις και  ειρωνικά σχόλια.

Ο γάμος του άσου της στρογγυλής θεάς και της Αλέσια Ελεφάντε πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μάρτυρα στο Λοκοροτόντο, ενώ στη συνέχεια, το ζευγάρι και οι υψηλοί προσκεκλημένοι τους μεταφέρθηκαν στο Φασάνο, όπου πραγματοποιήθηκε δεξίωση.

Βίντεο από τον γάμο του διεθνούς τερματοφύλακα Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα με τη σύντροφό του Αλέσια Ελεφάντε:

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