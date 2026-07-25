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Η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και το άγχος της στιγμής φαίνεται πως πρόδωσαν την ανταποκρίτρια, η οποία πρόφερε μια ατάκα που έγραψε ιστορία:
«Σε λίγο περισσότερο από πέντε ώρες θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες του αρχηγού της Εθνικής ομάδας Τζίτζι Ντοναρούμα και της συντρόφου του Αλέσια», είπε με απόλυτη σοβαρότητα, αντικαθιστώντας τη λέξη «γάμος» με τη λέξη «κηδεία»!
Βίντεο δείχνει το γλωσσικό ολίσθημα της ρεπόρτερ:
Viral στα social media
Όπως ήταν αναμενόμενο, το λάθος δεν ξέφυγε από την προσοχή των τηλεθεατών αλλά και των παρουσιαστών στο στούντιο.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το σχετικό απόσπασμα απομονώθηκε και αναρτήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες κοινοποιήσεις και ειρωνικά σχόλια.
👀 Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, oggi si è unito in matrimonio con la compagna Alessia Elefante, nella cerimonia celebrata a Locorotondo, in Puglia. A catturare l’attenzione, però, non sono state soltanto le nozze, ma anche una… pic.twitter.com/dr54zd7Fxa
— RTL 102.5 (@rtl1025) July 24, 2026
😂 Clamoroso lapsus su Rai Sport!
Il matrimonio di Gianluigi Donnarumma, celebrato in Puglia, viene scambiato per… un funerale. Un errore che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web.#RaiSport #Lapsus #Donnarumma #Puglia #Matrimonio #TV #Gaffe #Viral pic.twitter.com/nrlMwnAILU
— MaccheTiVu (@macchetivu) July 24, 2026
Cosa si svolgeranno? 😳
Oddeooo….
Vabbè, dai vita allungata a Gigio Donnarumma pic.twitter.com/4yKsnqyC5c
— Lorena Politi (@Lorejournalist) July 24, 2026
Ο γάμος του άσου της στρογγυλής θεάς και της Αλέσια Ελεφάντε πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μάρτυρα στο Λοκοροτόντο, ενώ στη συνέχεια, το ζευγάρι και οι υψηλοί προσκεκλημένοι τους μεταφέρθηκαν στο Φασάνο, όπου πραγματοποιήθηκε δεξίωση.
Βίντεο από τον γάμο του διεθνούς τερματοφύλακα Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα με τη σύντροφό του Αλέσια Ελεφάντε: