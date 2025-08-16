Τη γλώσσα του σώματος του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αναφέρθηκε ο ψυχολόγος και ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Πήτερ Κόλετ μιλώντας στο Sky News.

Όπως εξήγησε παρόλο που αρχικά η στάση του σώματος έδειχνε ότι ο Τραμπ έβλεπε τον Πούτιν σαν έναν παλιόφιλο που είχε να δει καιρό, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου φαινόταν «απογοητευμένος».

«Όταν συγκρίνεις τη συνάντηση στον διάδρομο προσγείωσης με ό,τι συνέβη στη συνέντευξη Τύπου, φαίνεται σαν να πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, σίγουρα όσον αφορά τη γλώσσα του σώματος», ανέφερε αρχικά

Όπως σημείωσε όταν Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στο διάδρομο προσγείωσης μετά την άφιξή τους στην Αλάσκα, χτυπούσαν φιλικά ο ένας τον άλλον, κάτι που συνήθως αποτελεί «υπενθύμιση του κύρους τους».

Η αρχή είχε να κάνει περισσότερο με «φιλία, ειρήνη και συνένωση – σχεδόν σαν η κύρια ανησυχία του Τραμπ να ήταν να κρατήσει τον Πούτιν στο πλευρό του».

«Μέσω της γλώσσας του σώματος τους δημιούργησαν μια σαφή αίσθηση ότι ήταν δύο παλιοί φίλοι που ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι που ξαναβλέπονταν», είπε ο Κόλετ, κάτι που «αντιτίθεται σε αυτό που συνήθως συμβαίνει όταν ο Τραμπ συναντά άλλους αρχηγούς κρατών».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τις ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πούτιν, η γλώσσα του σώματος του Αμερικανού προέδρου είχε αλλάξει σημαντικά.

«Νομίζω ότι υπήρχαν πολλές διαρροές, πολλές μικρές ενδείξεις στη γλώσσα του σώματός του, που υποδηλώνουν ότι δεν ήταν ευχαριστημένος», εξήγησε ο Κόλετ.

Επεσήμανε το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν έδωσε «μεγάλη προσοχή» στον Πούτιν ενώ μιλούσε και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα δεν ήθελε να κοιτάξει τον Πούτιν, επειδή ο Πούτιν του θύμιζε την αποτυχία του να καταλήξει σε συμφωνία υπό αυτές τις συνθήκες».

Το σφιγμένο στόμα του ήταν «μια χειρονομία αυτοσυγκράτησης» και σκεφτόταν κάτι που δεν τολμούσε να πει.

Ο Τραμπ ήταν ένας άνθρωπος που φαινόταν «απογοητευμένος», αλλά «κάνει πολύ καλή δουλειά στο να πείσει τον εαυτό του – και εμάς – ότι το μέλλον είναι ελπιδοφόρο και ότι θα έρθουν καλά πράγματα».

«Αλλά αν διαβάσεις τη γλώσσα του σώματος… μπορείς να δεις ότι κάτι άλλο συμβαίνει στο μυαλό του, ίσως κάτι που, σε αυτό το στάδιο, δεν έχει αναγνωριστεί, και αυτό είναι: “αυτό σίγουρα δεν πήγε όπως ήλπιζα”».