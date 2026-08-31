Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Λευκός Οίκος μετά την απόφαση της Google να υιοθετήσει την ονομασία «Λίμνη της Αμερικής», αντί για το ιστορικό «Λίμνη Οντάριο», στους χάρτες της, για όσους χρήστες περιηγούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή της τεχνολογικής εταιρείας έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης μονομερούς απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της τεράστιας υδάτινης μάζας που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Τον ενθουσιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης αποτύπωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι επίσημο! Είναι ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ στο Google Maps!».

Το διάταγμα Τραμπ και οι καναδικές αντιδράσεις

Η διένεξη για την ονομασία ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη (27/8), όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω μιας σφοδρής εμπορικής αντιπαράθεσης με την Οτάβα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ζητώντας να αλλάξει «αμέσως» το όνομα της συνοριακής λίμνης.

Η κίνηση αυτή, η οποία δεν φέρει καμία διεθνή αναγνώριση, έχει προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες της καναδικής πλευράς. Ενδεικτική είναι η αντίδραση του πρωθυπουργού της καναδικής επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, κατήγγειλε την απόφαση λέγοντας: «Είναι εντελώς παράλογο. Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί “λίμνη της Αμερικής”».

Η στάση των τεχνολογικών κολοσσών

Από την πλευρά της, η Google επιχείρησε να ρίξει τους τόνους μέσα από μια ανάρτηση στο ιστολόγιό της. Εξήγησε ότι προχώρησε στη μετονομασία αποκλειστικά για τους χρήστες με έδρα τις ΗΠΑ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επίσημες κυβερνητικές πηγές και συγκεκριμένα με το αμερικανικό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS).

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το τοπίο στους χάρτες διαμορφώνεται ως εξής: οι χρήστες στον Καναδά συνεχίζουν να βλέπουν το «Λίμνη Οντάριο», οι Αμερικανοί το «Λίμνη της Αμερικής», ενώ στους χρήστες του υπόλοιπου κόσμου εμφανίζονται και οι δύο ονομασίες. Στον αντίποδα, η ανταγωνιστική εφαρμογή της Apple (Apple Maps) διατήρησε την παραδοσιακή ονομασία «Λίμνη Οντάριο» χωρίς καμία αλλαγή.

Το προηγούμενο με το Μεξικό και η ευρύτερη κρίση

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ προβαίνει σε αντίστοιχη κίνηση. Στις αρχές της δεύτερης θητείας του είχε δώσει εντολή να μετονομαστεί ο «Κόλπος του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής». Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Μεξικού, η απόφαση εκείνη είχε οδηγήσει τελικά σε αλλαγή των ονομασιών τόσο από την Google, όσο και από την Apple.

Η νέα αυτή διαμάχη για την αμερικανοκαναδική λίμνη αποτελεί ψηφίδα μιας ευρύτερης εικόνας ρήξης. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εξαπολύσει ευρεία επίθεση εναντίον του Καναδά, κατηγορώντας τον ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή που οι δύο χώρες ανταλλάσσουν «πυρά» επιβάλλοντας εκατέρωθεν δασμούς, ο Τραμπ έχει προκαλέσει αίσθηση προτείνοντας επανειλημμένα την προσάρτηση του Καναδά, προκειμένου να αποτελέσει την 51η αμερικανική πολιτεία.