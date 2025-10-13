Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυρίζεται ρητά ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παραλαβής ενός εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας από τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον το 2022 και της ενεργού εμπλοκής του στην τροφοδότηση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Καθώς επιβιβαζόταν στο νυχτερινό τρένο για την Ουκρανία, ο Μπόρις Τζόνσον είχε την συνηθισμένη συνοδεία βοηθών και σωματοφυλάκων – συν τον άνθρωπο που του είχε δώσει 1 εκατομμύριο λίρες.

Λιγότερο από ένας χρόνος είχε περάσει από τότε που ο Τζόνσον δέχτηκε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη δωρεά που έγινε ποτέ σε μεμονωμένο βουλευτή. Προερχόταν από τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ιδιωτικούς πολιτικούς δωρητές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Χάρμπορν, του οποίου τα εκατομμύρια βοήθησαν στη χρηματοδότηση του Brexit, κατέβαλε την πληρωμή σε μια ιδιωτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζόνσον μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία. Τώρα, διαρρεύσαντα αρχεία δείχνουν ότι ο Τζόνσον, υπέρμαχος της Ουκρανίας από την εξουσία και έκτοτε, συνοδεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 από τον ευεργέτη του σε μια διήμερη επίσκεψη που περιελάμβανε συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους.

Αυτό που δεν εξηγούν τα αρχεία είναι το γιατί. Και ούτε ο πρώην πρωθυπουργός ούτε ο υποστηρικτής του θα πουν.

Οι διοργανωτές της συνάντησης υψηλού επιπέδου στην οποία παρευρέθηκαν στο Κίεβο λένε ότι ο Χάρμπορν είχε καταχωρηθεί ως «σύμβουλος του Γραφείου του Μπόρις Τζόνσον».

Ο Χάρμπορν έχει ευρεία εμπειρία: αυτοαποκαλείται «ψηφιακός νομάς», οι εκμεταλλεύσεις του κυμαίνονται από κρυπτονομίσματα και ένα κέντρο ευεξίας έως καύσιμα αεροσκαφών και μετοχές σε τουλάχιστον τρεις στρατιωτικούς εργολάβους. Η μόνη εμφανής σύνδεσή του με την Ουκρανία είναι ως ο μεγαλύτερος μέτοχος σε έναν βρετανικό κατασκευαστή όπλων, του οποίου τα ρομπότ και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρονται να προμηθεύουν τις ένοπλες δυνάμεις της.

Τα “Αρχεία Μπόρις”, έγγραφα που διέρρευσαν από το ιδιωτικό γραφείο του Τζόνσον, αποκάλυψαν πώς ο πρώην πρωθυπουργός προσπάθησε να πλουτίσει από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα, συναντώντας τον Μαδούρο της Βενεζουέλας και φλερτάροντας τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο που κατηγορείται ότι διέταξε τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου.

Αντιθέτως, η ουκρανική υπόθεση είναι “ιερή” για τον Τζόνσον, λέει ένας πολιτικός σύμβουλος, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω σκανδάλου.

Τα διαρρεύσαντα αρχεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν, ακόμη και εδώ, έχει θολώσει τα όρια μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και κέρδους.

Σε μια δήλωση προς την εφημερίδα Guardian, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Χάρμπορν, ο Τζόνσον είπε: «Οι αξιολύπητες ανειλικρινείς ιστορίες σας… φαίνεται να προέρχονται κυρίως από κάποια παράνομη ρωσική επιχείρηση χάκερ. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τον εαυτό σας». Η Distributed Denial of Secrets (DDoS), η αμερικανική ομάδα διαφάνειας που απέκτησε τα διαρρεύσαντα αρχεία, δήλωσε ότι δεν γνώριζε την προέλευσή τους.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε: «Γιατί δεν αλλάζετε απλώς το όνομά σας σε Πράβντα; Οι ιστορίες σας είναι ανοησίες και κάνετε τη δουλειά του Πούτιν».

«Μόνο ο Μπόρις και ο Κρις»

Στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τζόνσον συσπείρωσε τις δυτικές δυνάμεις καθώς οι στρατοί του Βλαντιμίρ Πούτιν εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Από την παραίτησή του, συνέχισε να ταξιδεύει εκεί, δεσμευόμενος να διατηρήσει τη δέσμευση των συμμάχων, και παραμένει τόσο δημοφιλής που τον επευφημούν στους δρόμους.

Όταν αποβιβάστηκε από το νυχτερινό τρένο στο Κίεβο στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, ο Τζόνσον είχε χρόνο για ένα γρήγορο ντους στο ξενοδοχείο του πριν κατευθυνθεί στο φόρουμ Γιάλτα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (Yalta European Strategy – YES), ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στα διαρρεύσαντα αρχεία. Σύμφωνα με μια δημοσιευμένη λίστα συμμετεχόντων, Ουκρανοί υπουργοί, αρχηγοί κατασκοπείας και αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων συνευρέθησαν με ξένους διπλωμάτες, πολιτικούς, βιομηχάνους και στελέχη.

Το πρόγραμμα αναφέρει ότι «μόνο ο Μπόρις και ο Κρις [Χάρμπορν]» θα παραστούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση της συνάντησης υψηλού επιπέδου. Οι εικόνες δείχνουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τζόνσον να απευθύνονται στις παρευρισκόμενες προσωπικότητες και το πρόγραμμα υποδηλώνει ότι στη συνέχεια αποσύρθηκαν για μια ιδιωτική συνάντηση. Το γραφείο του Ζελένσκι δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν ο ευεργέτης του ο Τζόνσον συμμετείχε μαζί τους.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Τζόνσον. «Από τις πρώτες ώρες του πολέμου, ο Μπόρις Τζόνσον υποστηρίζει ειλικρινά την Ουκρανία και βοηθά στην άμυνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας», έγραψε ο Ζελένσκι. «Και τώρα συνεχίζει να προσθέτει διεθνή υποστήριξη στην Ουκρανία. Σε ευχαριστώ για την ενέργειά σου, φίλε!»

Το πρόγραμμα του Τζόνσον αναφέρει ότι είχε προγραμματίσει περαιτέρω συναντήσεις εκείνη την ημέρα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δεν θυμόταν αν παρευρέθηκε ο Χάρμπορν, και τον ολιγάρχη που διευθύνει το φόρουμ

Την επόμενη μέρα, ο Τζόνσον κατευθύνθηκε δυτικά προς την Λβιβ για να καταθέσει λουλούδια σε τάφους πεσόντων, να επισκεφτεί τους τραυματίες και να παραλάβει τιμητικό τίτλο. Πλάνα δείχνουν τον Χάρμπορν να στέκεται κοντά καθώς ο Τζόνσον χαιρετά τα στρατεύματα. Μια φωτογραφία δείχνει μια συνάντηση με έναν άλλο ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο, τον δήμαρχο της Λβιβ, Αντρέι Σαντόβι. Ο Χάρμπορν παρακολουθεί ενώ ο Τζόνσον βρίσκεται στο δικαστήριο.

«Οι δικηγόροι του Χάρμπορν δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις στο ερώτημα γιατί αποφάσισε να επισκεφθεί την Ουκρανία. Περιορίστηκαν στο να δηλώσουν ότι “όλες οι εικασίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα”, ωστόσο, έγγραφα που έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο περιέχουν πιθανές ενδείξεις», αναφέρει το άρθρο.

Η δωρεά του ενός εκατομμυρίου λιρών

Σε πρόσφατη δικαστική κατάθεση κατά της Wall Street Journal, ο Χάρμπορν αυτοαποκαλείται «έντονα ιδιωτικό πρόσωπο». Παρόλο που ζει στην Ταϊλάνδη για περισσότερα από 20 χρόνια, κατέχει ταϊλανδέζικο διαβατήριο και μερικές φορές χρησιμοποιεί ταϊλανδέζικο όνομα, ο Χάρμπορν έχει επενδύσει σημαντικά χρήματα στη βρετανική πολιτική.

Έχει δώσει 10 εκατομμύρια λίρες στο κόμμα Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ – τώρα Reform UK – και 1 εκατομμύριο λίρες στους Συντηρητικούς, ενώ ο Τζόνσον ολοκλήρωνε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Και ο Τζόνσον φαίνεται να καλλιέργησε αυτή την ευεργετική σχέση όσο βρισκόταν στο νούμερο 10.

Ο Χάρμπορν επισκέφθηκε το Τσέκερς τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Τζόνσον. Μία φορά, έφτασε στην πρωθυπουργική σύνοδο με ελικόπτερο. Η δεύτερη φορά ήταν για ένα μπάρμπεκιου μεγαλοδωρητών των Συντηρητικών τον Αύγουστο του 2022.

Μέσα σε λίγες μέρες, η θητεία του Τζόνσον έληξε, αλλά η σχέση του με τον Χάρμπορν παρέμεινε σταθερή και ακολούθησε η προσωπική δωρεά του 1 εκατομμυρίου λιρών. Ένα αντίγραφο των οικονομικών συμβουλών που έλαβε ο Τζόνσον λίγο μετά την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ εγείρει ερωτήματα σχετικά με αυτό.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2023, ο Ντέιβιντ Αραχάμια, επικεφαλής του κόμματος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «Υπηρέτης του Λαού» στη Βερχόβνα Ράντα και μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Άμυνας και Πληροφοριών, δήλωσε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε τελειώσει ήδη από το 2022, αλλά το Κίεβο αρνήθηκε να συμφωνήσει στην ουδετερότητα της χώρας, καθώς μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη, ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον κάλεσε το Κίεβο να μην υπογράψει τίποτα και «απλώς να πολεμήσει».