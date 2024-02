Το αμφιλεγόμενο ζευγάρι έχει ξεπεράσει πραγματικά τον εαυτό του στο περίεργο τμήμα ρούχων αφού εθεάθη να αντιμετωπίζει την καταιγίδα (και την έλλειψη ρούχων) στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί μετά την τελευταία εμφάνιση του Kanye West και της αγαπημένης του, Bianca Censori, το βράδυ της Δευτέρας (5/2) στο Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα, ο ράπερ διάλεξε να φορέσει μια μαύρη μάσκα προσώπου και χακί πόντσο παλτό σε συνδυασμό με μαύρες μπότες, ενώ η σύντροφός του Bianca, μάλλον «ξέχασε» ότι το αδιάβροχο πόντσο ήταν διαφανές, διότι ήταν εντελώς γυμνή από κάτω, φορώντας μόνο μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο.

#KanyeWest why don’t you go naked for once? Let’s see what reaction that gets, shall we? pic.twitter.com/13PuSUrrL4

Only Kanye West 😩😭 would have his wifey Bianca Censori azz naked wearing a transparent raincoat out in public!!! & as crazy as it is… I kinda like it!!! 😩😭😭🤣🤣 whats ya thoughts?? Would Kim Kardashian try this? #KanyeWest #BiancaCensori #KimKardashian pic.twitter.com/n3VM7E5Uac

— KINGIKEY (@KINGIKEY) February 6, 2024