Επιμέλεια; Άννα Δόλλαρη

Η 80χρονη γιαγιά από τη Νέα Νότια Ουαλία, Suzanne Rees, ταυτοποιήθηκε ως η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο απομονωμένο νησί Lizard Island, αφού φέρεται να εγκαταλείφθηκε από κρουαζιερόπλοιο. Η οικογένειά της την αποχαιρετά συγκινημένη, περιγράφοντάς την ως μια δραστήρια, ευγενική γυναίκα με πάθος για την πεζοπορία και την κηπουρική.

Η κυρία Rees, που ταξίδευε μόνη της, έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο(25/10) στην πρώτη στάση μίας πολυτελούς 60ήμερης κρουαζιέρας γύρω από την Αυστραλία, κόστους 80.000 δολαρίων.

Μια ευρείας κλίμακας έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να διαπιστωθεί πώς και γιατί η ηλικιωμένη γυναίκα εγκαταλείφθηκε στο νησί από το πλοίο Coral Adventurer, ιδιοκτησίας του ομίλου NRMA.

«Η μητέρα μου πέθανε μόνη της»

Η κόρη της, Katherine Rees, αποκάλυψε στην εφημερίδα «The Australian», ότι η μητέρα της ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης ανάβασης στο λόφο του νησιού και της ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω, χωρίς συνοδεία.

«Κατόπιν το πλοίο απέπλευσε, φαινομενικά χωρίς να πραγματοποιήσει καταμέτρηση επιβατών. Σε κάποιο σημείο αυτής της διαδικασίας, ή λίγο αργότερα, η μητέρα μου πέθανε, μόνη», είπε συγκινημένη.

Η οικογένεια δηλώνει «σοκαρισμένη και βαθύτατα λυπημένη» και κάνει λόγο για «ασυγχώρητη αποτυχία φροντίδας και κοινής λογικής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Rees δεν δηλώθηκε ως αγνοούμενη παρά μόνο γύρω στις 18.00 το απόγευμα του Σαββάτου (25/10), πέντε ώρες αφότου φέρεται να εγκαταλείφθηκε στο νησί, όταν δεν εμφανίστηκε για το βραδινό γεύμα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η σορός της εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (26/10), μόλις 50 μέτρα μακριά από το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή Cook’s Look, το υψηλότερο σημείο του νησιού.

Το κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer είχε αποπλεύσει από το Cairns το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλαίσιο του ταξιδιού-περιήγησης γύρω από την Αυστραλία. Το Σάββατο αγκυροβόλησε ανοιχτά του Lizard Island, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να μεταφερθούν με μικρά σκάφη στο νησί για πεζοπορία και καταδύσεις.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Coral Expeditions επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας πως το πλήρωμα ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, όταν αντιλήφθηκε την απουσία της επιβάτιδας και ότι ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

«Μετά την επιχείρηση, ενημερωθήκαμε από την αστυνομία της Κουίνσλαντ ότι η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή στο νησί. Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι που συνέβη αυτό και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Fifield.

Το πλοίο έφυγε πολύ γρήγορα

Αυτόπτης μάρτυρας, η ναυτικός Traci Ayris, που βρισκόταν αγκυροβολημένη κοντά στο νησί με το σκάφος της SV Vellamo, περιέγραψε στο Cairns Post, ότι άκουσε μέσω ασυρμάτου τις αναφορές για καταμετρήσεις των επιβατών που έκαναν καταδύσεις — αλλά όχι για τους πεζοπόρους.

«Οι τελευταίοι κατέβηκαν από το μονοπάτι, μπήκαν στη λέμβο και το πλοίο απέπλευσε σχεδόν αμέσως μετά. Μας έκανε εντύπωση πόσο γρήγορα έφυγαν. Το σχολιάσαμε μάλιστα εκείνη τη στιγμή», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, το πλοίο επέστρεψε αργότερα εκείνο το βράδυ, γύρω στις 21.00 μ.μ, και κατέφθασε ξανά στο νησί περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ένα ελικόπτερο ξεκίνησε εναέριες έρευνες γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ επτά μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν στο νησί και συνέχισαν την αναζήτηση με φακούς έως τις 3 π.μ.

«Με το πρώτο φως, το ελικόπτερο πήγε κατευθείαν προς το Telstra Rock, εκεί όπου την είχαν δει τελευταία φορά, και σχεδόν αμέσως κατευθύνθηκε προς τον αεροδιάδρομο. Καταλάβαμε ότι την είχαν βρει, αλλά ήταν ήδη νεκρή. Το σώμα της έμεινε εκεί όλη μέρα, μέχρι που μεταφέρθηκε αεροπορικώς λίγο πριν από τις 16.00 το απόγευμα», πρόσθεσε.

Διεξοδική έρευνα για τυχόν παραλείψεις από την πλευρά του πληρώματος

Αξιωματούχοι της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (AMSA) αναμένεται να επιβιβαστούν στο Coral Adventurer όταν αυτό καταπλεύσει στο Darwin την Κυριακή, καθώς το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του προς τα νησιά Torres Strait.

Η έρευνα, στην οποία συμμετέχουν η AMSA, η αστυνομία της Κουίνσλαντ και άλλες υπηρεσίες, αναμένεται να εξετάσει λεπτομερώς τις διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου και τυχόν παραλείψεις του πληρώματος.

Το νησί Lizard και το επικίνδυνο μονοπάτι

Το νησί Lizard είναι ένας από τους πιο απομονωμένους τουριστικούς προορισμούς του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου, γνωστό για τα εξαιρετικά καθαρά νερά και τα δύσβατα μονοπάτια του.

Η κορυφή Cook’s Look, όπου κατευθύνονταν οι πεζοπόροι, είναι η υψηλότερη του νησιού και πήρε το όνομά της από τον Βρετανό εξερευνητή Τζέιμς Κουκ, ο οποίος το 1770 ανέβηκε στο σημείο αυτό για να εντοπίσει διέξοδο, μετά από τη βύθιση του Endeavour στον ύφαλο.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του νησιού, η διαδρομή έχει μήκος περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, σε πολλά σημεία είναι απότομη και απαιτεί «μέση έως υψηλή φυσική κατάσταση και ευκινησία» για να ολοκληρωθεί με ασφάλεια».

«Επειδή η ανάβαση διαρκεί αρκετές ώρες και η θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ μέσα στην ημέρα, συνίσταται να ξεκινά νωρίς το πρωί. Όσοι το επιχειρούν το χαρακτηρίζουν δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ανταποδοτικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: Daily Mail