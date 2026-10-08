Η διπλωματία της Ιαπωνίας απαίτησε η Κίνα να επιδεικνύει τον «προσήκοντα σεβασμό», αφού εκπρόσωπος του Πεκίνου αναφέρθηκε στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι μόνο με το ονοματεπώνυμό της, χωρίς να διευκρινίσει τον τίτλο της.

«Ακόμη και όταν υπάρχουν αποκλίνουσες θέσεις, νομίζω ότι, βάσει του διεθνούς πρωτοκόλλου», είναι αυτονόητο πως «πρέπει να επιδεικνύεται ο προσήκων σεβασμός στην πολιτική ηγεσία άλλων χωρών», είπε εκπρόσωπος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Τοσίχιρο Κιτάμουρα, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

Την 30ή Σεπτεμβρίου, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, ο Γκούο Τσιακούν, αναφέρθηκε στην επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης απλά και μόνο λέγοντας «η Σανάε Τακαΐτσι» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παραλείποντας να διευκρινίσει τον τίτλο της ως είθισται.

Αναφερόταν στις συνομιλίες που διεξάγονταν στην Ιαπωνία για τα πυρηνικά όπλα και τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο ασιατικούς οικονομικούς γίγαντες έχουν εισέλθει σε φάση όξυνσης αφότου ανέλαβε η Τακαΐτσι την εξουσία πέρυσι, καθώς η πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί πως η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης στην Ταϊβάν — νήσο που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία, που απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα στο μέλλον.

Αρκετοί Ιάπωνες κοινοβουλευτικοί πήγαν στην Κίνα τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο εγχειρήματος για την αποκλιμάκωση των διπλωματικών εντάσεων. Τη Δευτέρα, σε ομιλία της για τη γενική πολιτική της, η Τακαΐτσι χαρακτήρισε «σημαντικό γείτονα» την Κίνα και πρόσθεσε πως έχει σκοπό να οικοδομήσει σταθερή διμερή σχέση.