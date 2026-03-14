Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει τα αποθέματα πετρελαίου και θα περιορίσει τις τιμές, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν απειλεί τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η χώρα εισάγει περίπου το 95% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη αυτή τη χρονική περίοδο.

Στην αλιευτική πόλη Μισάκι, νότια του Τόκιο, η αύξηση των τιμών των καυσίμων ήδη πιέζει τους ψαράδες και τις επιχειρήσεις θαλασσινών.

Οι διαχειριστές τοπικών εστιατορίων και τα πληρώματα των αλιευτικών αναφέρουν ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων θα μπορούσαν να τους αναγκάσουν είτε να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους είτε να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους.

Η ιαπωνική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι εισαγωγές πετρελαίου θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά εάν οι διακοπές στην τροφοδοσία συνεχιστούν.

Οι αρμόδιοι δηλώνουν ότι τα επείγοντα αποθέματα μπορεί να παραδοθούν σε διυλιστήρια για να σταθεροποιηθεί η τροφοδοσία και να προστατευτούν οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα καύσιμα.